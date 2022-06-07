中国推出第一艘无人机航空母舰 现时科研战时军事

中国/无人机航空母舰

中国推出第一艘无人机航空母舰。从官方来说，这是一艘研究船，但军事层面是显而易见的。中国已经公布了可能是一个独特的无人机航母，这是这些无人机在现代战争中日益重要的一个新化身。

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据法新社今天报道称，中国首艘无人机航母，介于民用研究和军用工具之间。

中国国家媒体在5月底报道说，这艘被称为海上研究旗舰的船将在今年年底投入使用，并将携带数量不详的空中、海上和水下无人机。88.5米长的 "珠海云"航速将能够达到18节（33公里/小时）的速度。中国科学院研究员、拥有这艘船的实验室主任音译为陈大可向《中国日报》描述它是一项 "革命性的创新"。

据他说，"这艘船不仅是海洋科学前沿的一个前所未有的精确工具，也是一个预防和管理海洋灾害、精确测绘海床（......）和海上救援的平台"。

法新社说，但该物体的严格科学用途，航母本身可被远程控制，很难令人信服。特别是转为军事用途很简单：飞船的自主性或半自主性是几行计算机代码的问题。技术是一样的。因此，无人机航母是中国在印度-太平洋地区利益的首选工具。

这也是将无人机群用于军事目的的又一步骤，因为世界各地的战场，从阿富汗到利比亚再到乌克兰，越来越显示出这些技术在现代战争中的重要性。

该报道称，中国和美国在这一领域走在前列，领先于以色列和土耳其等重要的第二梯队无人机航母参与者。安卡拉甚至正在开发一个项目，将其 "阿纳多卢 "号航母改造成作战无人机航母。

但北京对这艘船的介绍仍然很隐晦。美国中校、康奈尔大学研究员保罗-卢申科说："缺乏经验数据报告表明，在冲突期间或冲突之前，中国国家能够真正以综合方式运用这艘船"。他告诉法新社说：这可能是第一个此类开发项目，但包括美国海军在内的世界其他国家的海军正在研究海洋领域的远程作战能力。

卢申科说："这样的无人机航母，特别是如果它被复制，将使北京能够进入这个或那个令人垂涎但遭拒绝的区域。

中国与邻国多有领土争端，今后可以在不部署军队的情况下在一块领土上坚持自己的立场。

保罗-卢申科补充说，澳大利亚不能对此感到高兴。如果无人机航母仍在东南亚，它就没有威胁。但如果它被部署在所罗门群岛，而北京刚刚与之签署了安全条约，"这就更令人担忧了"。

对无人机航母来说，管理的关键因素之一将是动能战斗的自主性。

日内瓦安全政策中心（GCPS）全球和新兴风险主任让-马克-里克利（Jean-Marc Rickly）向法新社解释说："这有点像鱼群的比喻：它在水中形成形状，这不是任何一条鱼的决定，而是它们集体智慧的结果。最终目标是创造具有集体智能能力的东西。

今天，人类已经开发出了半自动的、可编程的设备。但是上个月，浙江大学发布了一段十架无人机飞过竹林的视频。据研究人员说，"无人机群能够了解自己所处的环境，识别障碍物，相互沟通，绘制区域地图并克服障碍，"研究人员解释说，这朝着完全自主的方向又迈出了一步。

据法新社，世界上所有的大国军队都在进行这种类型的项目研究，目的是使空间即空中、海上和水下充分使用可以无限替换的廉价物品，而不是由人驾驶控制的高度复杂的武器。

2020年，兰德公司指出，一架军用无人机的计算能力还不如一部智能手机。美国智囊团表示，一支由900名训练有素的士兵组成的特别部队可以每6小时发射和回收300架无人机，每天24小时，每周7天，总共出动1200架次。

兰德写道：这一战略最终想法是使敌人现有的完整拦截导弹系统被削弱。这包括对越过台湾海峡模拟军事行动。