中国清零普筛成就新的亿万富翁 官方称要查

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中国采取清零总方针应对新冠病毒疫情，养大核酸检测产业链，也意外养成捞取非法利益巨兽。中国官方发布通知，将追查过去两年半医保基金使用情形，对象为定点医疗机构、县区级医保经办机构。

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针对中国清零手段创造核酸检测产业巨兽，中国官方称要查。中国国家医疗保障局、财政部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局等四部委发布“关于开展2022年度医疗保障基金飞行检查工作的通知医保函〔2022〕24号”，将追查过去两年半医保基金使用情形。

报道引述时间财经7日消息，除了例行项目检查外，官方另将检查重点放在核酸检测和抗原检测费用违规收取情形。检查时间追溯到2020年1月1日以来，也就是倒查两年半，到新冠病毒疫情发生初期。除了定点医疗机构、县区级医保经办机构外，视情况延伸检查相关机构和医保参保人。

消息指出，核酸检测市场2020年起迅速扩大；在官方宣布常态化核酸检测后，市场规模再加大。根据天眼查数据，2021年新增医学检验相关机构437家；在快速增长背后却也衍生种种乱象，例如，检测机构浮报检测数量、人为稀释样本影响检测结果等。

据界面新闻7日称，核酸检测带来不少重点问题，部分第三方检测机构核酸检测能力有限，超过负荷能力却仍揽下业务，违规对多管样本进行混管检测。消息提到，在多个第三方检测机构被查后，国家卫健委2日发布“关于进一步加强新冠病毒核酸检测全链条监管的通知”，要求落实核酸检测机构退出机制。这份通知提到，各地要落实核酸检测机构准入、退出机制，设立“红绿灯”。符合条件的举办主体实行“绿灯”优先审批，也要落实“黄灯”整改、“红灯”退出机制。

中央社引述评论指，这意味推进常态化核酸检测对检测机构的监管也将进入常态化。