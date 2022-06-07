中国颁新规对举报危害国家安全行为重奖10万元

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中国国家安全部近日颁布新规，鼓励民众具名举报“危害国家安全”行为，并依贡献程度提供不同额度奖金，最高者可获人民币10万元以上奖励。中央社说，这不是中国首度针对国家安全设立举报奖金。北京市国安局2017年实施“公民举报间谍行为线索奖励办法”，举报者最高可获50万元奖金。此后，网友常将言论不符中国主流意识形态的发文者，称为“行走的50万”，暗指对方是间谍。

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据中央社署名沈朋达今天报道称，中国国家安全部近日颁布新规，鼓励民众具名举报“危害国家安全”行为，中共中央政法委旗头媒体法治日报微信公众号说，中国国家安全部6日颁布了“公民举报危害国家安全行为奖励办法”，当天起实施。

这份规定显示，民众可透过12339举报电话、网站、递函和当面等方式举报，并提倡鼓励实（具）名举报。国安机关会依不同情况情况给予精神（奖励证书）或物质奖励（奖金）。奖金部分，依照贡献程度分为4级，最低为人民币1万元以下，最高为10万元以上。

中国国安部相关负责人在答记者问中声称，中国国安面临严重复杂形势，“特别是境外间谍情报机关和各种敌对势力对我渗透窃密活动明显加剧”，手段更多样，领域更广。本次新规是要调动民众支持国安工作的热情。