北京解禁：民众很高兴

中国/北京

随着北京新的新冠阳性病例数量逐渐减少（周二公布只有两个），当局现在解除了新冠病毒疫情防疫的限制，允许居民返回办公室。学校将能够从6月13日起逐步重新开放。除了北京的两个区因仍然发现新的阳性病例而继续受到限制外，民众现在又可以外出就餐了。

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法新社今天发自北京的现场报道，报告了北京当地居民的高兴心情。"我等不及了！"：被困在家里一个月后，音译为陈春梅的北京一位居民趁着北京取消疫情限制的机会，享用了一盘油炸小龙虾。和她一样，一群当地人都正在庆祝餐馆的重新开业。

自5月初以来，这个拥有2200万人口的中国首都关闭酒吧、咖啡馆、健身房、博物馆和数十个地铁站，以应对再起的疫情。据陈春梅说，"我很期待，特别是因为我这么久都不能出门。" 陈春梅微笑着告诉法新社，禁封期间，"每天我只能为自己订购食物或自己做饭。所以我真的想进一家餐馆吃一顿。"

在北京，禁封期间，每天也只有几十个新病例被记录下来，但是和中国其他地方一样，北京市政府采用清零战略来防止病毒的传播和死亡。居民被迫在几周内至少每48小时接受一次病毒测试，建筑物被禁闭，人们被隔离。

据陈春梅解释说，在发现一个阳性病例后，所在的住宅区就被隔离两个星期。但在这15天之后，地铁站接着就被关闭了。她说："从那时起，我就呆在家里。起初我还喜欢在家里工作。但过了一段时间，就变得非常无聊了。"

随着北京新的阳性病例数量逐渐减少（周二今天公布只有两例），当局现在允许居民返回办公室。学校将能够从6月13日起逐步重新开放。环球影城主题公园宣布，它将于6月15日重新开放。电影院和体育场馆也已重新开放。目前是正常容量的75%。

除了北京的两个区因发现阳性病例而仍然受到限制外，现在人们又可以外出或餐馆就餐了。

法新社说，虽然疫情严厉的措施有助于限制冠状病毒造成的死亡，但显然给餐馆老板带来了经济损失。

北京胡达餐饮公司的运营经理张胜涛感叹道，"与去年相比，我们5月份的营业额下降了约65%。" 该公司经营着一家专营大蒜和辣椒小龙虾的流行连锁餐厅。另一家餐厅老板说， "我当然期待着解禁恢复。" 他告诉法新社，在过去的一个月里，"我们肯定有重要亏损"，尽管送货上门的做法稍稍缓解了打击。该老板说，但复苏还不是完全的。餐厅只能以接待50%的容量运营。"

法新社说，北京人还必须有72小时以内的PCR检测阴性证明，才能进入大多数场所和使用公共交通工具。