华日：北京将结束对滴滴的网络安全审查 新用户禁令一同解除

滴滴解禁了

华尔街日报引述知情人士透露，中国将结束对网约车巨头滴滴持续一年的调查，并准备解除对该公司的新用户注册禁令。此外，滴滴的移动应用在国内应用商店亦有望在不久后重新上架。该报就此指出，这是中国政府希望刺激身陷困境的国内科技巨头的经济活动的最新迹象。

广告 继续浏览后续

华尔街日报报道，去年7月，中国主管部门以国家安全为由对滴滴展开数据安全调查，其应用被下架。知情人士称，监管部门最快可能于本周解除滴滴的新用户禁令并恢复其应用上架。

不仅滴滴，据悉，中国主管部门还将解除对物流平台满帮集团 (Full Truck Alliance, YMM) 和在线招聘公司看准网 (Kanzhun Ltd., BZ) 应用的新用户注册限制。差不多在滴滴受到审查的同一时间，这两家公司也受到了与滴滴类似的网络安全审查。

值得注意的是，就在华尔街日报周一早些时候报道了中国监管机构将解除这几家公司移动应用的新用户禁令后，周一晚间，满帮集团的移动应用即开始接受新用户注册。

滴滴、满帮集团和看准网在美国上市的股票周一大涨，滴滴的美国存托凭证 (ADR) 早盘飙升逾50%，周一收盘上涨24%。

报道续指，随着市场对中国经济前景迅速恶化的担忧不断加剧，北京方面采取了行动，暂停收紧对本土科技巨头及其数据库的控制。

滴滴因此成为了这轮监管整顿风暴的目标之一，其他一些公司也被卷入，包括在线零售商阿里巴巴集团控股有限公司和外卖巨头美团，后两者因存在反竞争行为分别被罚款28亿美元和逾5亿美元。

但此后经济出现比预期更严重的放缓，长期以来一直吸引中国年轻人才的大型科技公司也纷纷裁员。中国的抗疫限制措施也给经济带来拖累，使中国政府面临越来越大的压力，需要为经济注入动力。

去年，针对科技巨头的新规层出不穷，但今年以来，监管层面颇为平静。

报道提到，滴滴、满帮集团和看准网遭遇网络安全调查适逢中国政府通过一项新的数据安全法，该法于去年9月生效。滴滴去年6月30日在纽交所上市仅几天后，中国监管机构便宣布对该公司进行调查，这令投资者感到震惊。中国监管机构担心，滴滴按美国监管机构的要求提交的IPO文件可能包含敏感信息和数据。

接下来的几个月里，滴滴的市值大幅下挫。赴美上市不到一年后，这家总部位于北京的公司决定从纽交所退市。

启动对滴滴的调查后，北京当局表示将收紧中国公司境外上市规则。原本寻求赴美上市的涉及大量数据的公司，大多已调整计划，转而寻求在中国大陆的交易所或香港上市。

华尔街日报认为，该调查告一段落不太可能让这种情况发生改变，但对滴滴来说，意味着监管方面的一大风险因素被移除，使其能够轻装前行。

根据FactSet的数据，滴滴、满帮集团和看准网目前的市值总和约为250亿美元，而去年7月1日，也就是上述调查宣布前不久，它们的市值总和约为1,150亿美元。

报道又引述知情人士称，包括中国国家网信办在内的一些政府部门上周与滴滴、满帮集团和看准网的高管会面时传达了该计划。

知情人士透露，预计主管部门将在大约同一时间就针对这些公司的调查作出结论。知情人士表示，预计这三家公司将面临经济处罚，对滴滴的罚款相对较高，对其他两家公司的处罚相对较轻。

其中一些知情人士还表示，预计这些公司还将向中国政府转让1%的股权，并且让政府在公司决策中发挥直接作用。

国家网信办暂未对华尔街日报书面提问作出回应。这三家公司也暂未回复置评请求。