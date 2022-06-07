华盛顿邮报报道莫斯科要求北京兑现“友谊无上限”增加援助令北京为难

习近平普京

《华盛顿邮报》报导说，最近几周，莫斯科多次呼吁北京兑现俄乌战争爆发前几周做出的承诺“中俄关系上不封顶、友谊无上限”，要求中国提供更多支持，令北京感到为难。中国高层想的是，在不违反西方制裁的情况下加大对俄援助，并为中国能提供的帮助设下界线。

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报导说，参与中俄谈判的中方官员坦承，中俄双方的对话非常“紧张”，俄罗斯质疑当初承诺的支持都不见了，要求中方履行在《中俄联合声明》中的财政、贸易与科技支持。

中方官员向《华盛顿邮报》透露：俄国至少两度向中国施压，要求中国履行承诺。但该官员拒绝透露俄罗斯是否要求中国提供其他可用于军事行动的物品，包括技术和物资。官员说：“中国理解俄罗斯的困境，但是不能忽视自己的状况。中国向来是根据中国人民的最佳利益行事。”

中国官员透露：中国国家主席习近平已责成下属找出在不违反制裁的情况下，提供俄国财政支持的方法。资深美国官员指出：那很难，而且从俄国标准来看并不够。中国应该公开表示中立，而不是在经济上对俄罗斯妥协。

《华盛顿邮报》报导称：北京消息人士说，中国不愿帮助俄罗斯逃避制裁，担心美国及其盟国可能会切断中国的关键技术，包括半导体和航空航天设备，并瞄准其金融体系。

2月4日，俄罗斯总统普京从莫斯科飞到北京，与中国国家主席习近平共同发布《中俄联合声明》。会后，时任中国外交部副部长乐玉成称，“中俄关系上不封顶，友谊无上限，没有终点站，只有加油站。”