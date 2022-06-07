危险骚扰澳加军机案：中国今斥造谣

中国/加拿大/澳大利亚/军机

中国周二今天抨击了来自加拿大和澳大利亚的 "错误信息"，法新社说，澳大利亚与加拿大这两个国家在中国与美国以及美国盟友国家关系紧张背景下，均指责北京危及他们的军用飞机。

广告 继续浏览后续

法新社说，北京指责加拿大和澳大利亚就空中事件 "造谣"。

加拿大上周在亚洲国际空域发生一起事件后指责中国空军的不安全行为。据渥太华说，加拿大飞机遇到了中国军机，这些军机显然是在试图逼迫加拿大军机改变航线。加拿大总理特鲁多周一谴责了中国的军机做法是 "挑衅"。

北京周二反驳说，加拿大必须 "客观地尊重事实，停止散布虚假信息"。中国外交发言人赵立坚告诉记者：“加拿大军机对中国进行近距离侦察是不负责任的，是一种挑衅。”

但渥太华说，加拿大的飞机被部署到日本，作为对朝鲜实施制裁的多国参与督促的一部分。

另一方面，澳大利亚周日也指责中国在南中国海上空危及一架澳大利亚军用飞机。根据堪培拉的说法，一架中国战斗机在5月底鲁莽地拦截了一架澳大利亚P-8侦察机，靠近并发射信号弹，然后急速飞过。

中国在星期二对这一事件给出了自己的说法。中国国防部发言人谭克非在一份声明中说，澳大利亚军机 "无视中方的反复警告，进行靠近侦察"。中国军方发言人说，这一行动严重威胁了中国的主权和安全。该发言人并指责澳大利亚散布 "虚假信息"。

法新社说，中国以历史原因为由，声称拥有几乎整个广袤的中国海，包括其他几个沿海国家（包括越南、菲律宾和马来西亚）控制或希望控制几个岛屿和珊瑚礁。

澳大利亚和美国一样，认为中国南海的大部分地区是国际水域的一部分，因此可以自由航行和飞越，即使是军用飞机。

中澳关系几年来一直很紧张，中国政府对加强澳美联盟以遏制中国在亚太地区的影响持否定态度。