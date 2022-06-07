开了又再封：上海有居民有不爽

中国/上海

法新社发现，尽管上周取消了新冠病毒疫情防疫的限制，但上海的居民在对上海进行了两个月艰苦的封锁后，再次面临禁封而在周一表达他们的愤怒。

广告 继续浏览后续

据法新社说，中国的经济首都，也是中国最国际化的城市，从3月下旬开始分阶段被限制封控，以应对全国性的新冠疫情反复爆发，这波疫情是2020年以来最剧烈的一次。在最近几周放松了一些限制之后，当局自周三起允许被认为是 "低风险 "地区的居民在城市周围自由行动。

虽然许多人已经恢复了正常生活，但还有几十万人仍然会受到限制，而一些人在有新感染之后不得不再次把受连累把自己也要禁封关起来。

法新社说，这就是位于上海市中心的徐汇区的一个住宅区的居民的情况，该住宅区还包括前法国租界的一部分。几十名居民被阻止离开住处，周一他们对穿着全身白色防疫服装的官员进行抨击表达不满。

抗议者通过栅栏告诉他们要 "为人民服务"。

一位姓李的居民告诉法新社，在周六街区突然重新被禁封后，人们开始不满。这名男子说："我很气愤，"他不想透露自己的身份，因为担心遭到报复。他问道："经过两个月的禁闭，我们再也受不了了。在小区里，我们都是守规矩的，为什么还要把我们关在“笼子”里？

一家当地媒体在一篇帖子中写道，住宅的居民担心再被强行送往隔离中心，但该帖子在社交网络上很快被删减。

据该报道，根据清零国家防疫战略，阳性病例要被隔离。有时，一栋楼甚至整个一个住宅小区的所有居民都必须被带到隔离中心被隔离。

然而，在上海紧张遏制疫情的高峰期，检测结果呈阴性的人也被迫送到城外隔离。有些人离家几百公里远。据市政府报告称，虽然许多上海居民最近几天一直在庆祝他们新获得的自由，但仍有50多万人受到防疫行动限制。