德国政府正鼓励企业从中国转移到其它市场

人权

鉴于新疆人权状况，德国政府近日罕见驳回大众汽车投资中国的担保申请。专家表示这是德国对中政策的分水岭，显示政府正鼓励企业从中国转移到其它市场。

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这是德国政府第一次以人权为由，拒为本国企业投资国外提供担保。投资担保是德国特有的政策工具。政府为鼓励本国企业投资发展中国家，开放企业申请投资担保，由政府分摊可能的政治风险，每年提供的担保金额可达数十亿欧元。

中央社报导，最新一期《明镜周刊》（Der Spiegel）报导，自从前总理科尔（Helmut Kohl）1980年代执政以来，历任德国政府向来乐于支持企业投资中国，直到去年底新政府上台，才开始与北京拉开距离；这次驳回大众的担保申请，堪称是德国对中政策的分水岭。

大众是德国第一大汽车制造商，不过对中国高度依赖，在中国拥有40个生产据点，中国市场占集团总销量的比例高达4成。

5月底，德国经济部以新疆人权状况恶化为由，驳回大众汽车投资中国的担保申请，福斯因此必须独自承担30亿欧元（约32亿美元）的投资风险。

德国经济部次长布兰特纳（Franziska Brantner）表示，在中国等地投资和设厂的企业，当然有责任尊重人权，“未来经济部将严加审核投资担保”。并称，如果企业有意分散市场，政府乐意帮忙。

柏林墨卡托中国研究中心（Merics）的专家塞巴斯提安（Gregor Sebastian）分析，德国政府正利用投资担保这个工具，鼓励企业从中国转移到其它市场。

塞巴斯提安相信这是政治典范的转移，背后除了人权，还有具体的经济利益考量。

他说，过去德国把技术留在本国，视中国为生产基地，但近年由于北京追求自给自足，汽车业逐渐将研发外移到中国，“德国政坛开始检讨，为何还要为技术转移到中国提供担保”。