人权

德国政府正鼓励企业从中国转移到其它市场

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Volkswagen's CEO said the company is not planning on leaving Xinjiang in protest against the treatment of the Uyghur minority
Volkswagen's CEO said the company is not planning on leaving Xinjiang in protest against the treatment of the Uyghur minority © DPA
作者： 法广
4 分钟

鉴于新疆人权状况，德国政府近日罕见驳回大众汽车投资中国的担保申请。专家表示这是德国对中政策的分水岭，显示政府正鼓励企业从中国转移到其它市场。

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这是德国政府第一次以人权为由，拒为本国企业投资国外提供担保。投资担保是德国特有的政策工具。政府为鼓励本国企业投资发展中国家，开放企业申请投资担保，由政府分摊可能的政治风险，每年提供的担保金额可达数十亿欧元。

 

中央社报导，最新一期《明镜周刊》（Der Spiegel）报导，自从前总理科尔（Helmut Kohl）1980年代执政以来，历任德国政府向来乐于支持企业投资中国，直到去年底新政府上台，才开始与北京拉开距离；这次驳回大众的担保申请，堪称是德国对中政策的分水岭。

大众是德国第一大汽车制造商，不过对中国高度依赖，在中国拥有40个生产据点，中国市场占集团总销量的比例高达4成。

5月底，德国经济部以新疆人权状况恶化为由，驳回大众汽车投资中国的担保申请，福斯因此必须独自承担30亿欧元（约32亿美元）的投资风险。

德国经济部次长布兰特纳（Franziska Brantner）表示，在中国等地投资和设厂的企业，当然有责任尊重人权，“未来经济部将严加审核投资担保”。并称，如果企业有意分散市场，政府乐意帮忙。

柏林墨卡托中国研究中心（Merics）的专家塞巴斯提安（Gregor Sebastian）分析，德国政府正利用投资担保这个工具，鼓励企业从中国转移到其它市场。

塞巴斯提安相信这是政治典范的转移，背后除了人权，还有具体的经济利益考量。

他说，过去德国把技术留在本国，视中国为生产基地，但近年由于北京追求自给自足，汽车业逐渐将研发外移到中国，“德国政坛开始检讨，为何还要为技术转移到中国提供担保”。

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