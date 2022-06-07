称家拥50辆宾利豪车案 官方说她不是官太太

中国/宾利豪车

深圳“国企夫人称拥有50辆宾利”事件发酵后，深圳国资委今天表示，被指涉的国企高层张晓中目前单身。女方也在昨天撇清，称自己的意思是“能调来50辆车”。

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据中央社今天报道称，深圳宾利女车主昨天传炫富压人，官方今天回应称她不是官太太。

这起发生在深圳的事件起于停车位纷争，涉事双方都拥有豪车，事发时两方叫嚣不断，还爆发肢体冲突。宾利女车主称自己的丈夫是当地某国企书记，不但把自己的宾利开来堵住车位，还称“我家有50台宾利”。相关影片经网络流传后，引发民众对国企高阶主管贪腐的质疑。

该报道引述中新财经消息，这名宾利女车主昨天提出“澄清”，称自己想表达的意思是从宾利俱乐部调车过来，“也不是说我家有”，而是说能够调来50辆车堵住这里。

据界面新闻等媒体消息，这起纠纷涉及的国企主管是深圳市振业（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记张晓中。深圳国资委5日晚间表示要查此事后，今天再次回应，表示经民政部门核查和个人事项报告核对，张晓中于2017年离异后未再进行婚姻登记。

中央社引述深圳国资委公告还说，经工作专班核查，暂未发现深圳市振业（集团）股份有限公司与涉事女方及其名下企业有经济联系和业务往来。如后续发现张晓中存在其他问题，将依法依规严肃处理，并向社会公布。