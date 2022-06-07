《金融时报》：美国拟对海康威视加强制裁

将制裁海康威视

英国《金融时报》（Financial Times）于5月4日报导，美国拟对海康威视实施更为严厉的新制裁，列入美国财政部“特别指定国民和禁止人员名单清单”（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List，）简称SDN清单，由于此将影响全球超过一百八十个采用海康威视的国家和地区，众多政府与企业将被迫考虑交易关係，美国已经开始通报盟友。消息衝击海康威视股价，次日开盘跌停。

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对于海康威视，拜登政府若将之列入SDN清单，即为扩大特朗普时期制裁规模。美国商务部工业和安全局（BIS）早在2019年10月已将海康威视、大华科技等八家中国科技企业列入贸易黑名单“实体清单”（Entity List），意即需要获得美国商务部颁发许可证才可以购买美国产品、技术与服务，标准极严，几乎无法与美方交易。

当年海康威视等企业被列入实体清单，主因提供中国政府大量监控设备以镇压新疆维吾尔等少数民族，然而该制裁未能限制向美国出口；2020年美国国防部将海康威视、华为等20家中国科技企业与机构列为“中国军方拥有、控制或者相关”公司清单；2021年3月美国联邦通信委员会（FCC）认定海康威视、华为等5家中国科技企业威胁国家安全。

2021年海康威视等59家企业被美国政府列入“中国军工综合体企业”名单，禁止美国人参与公开证券交易，意即美国人不得投资。黑名单中属于监控行业者，只有海康威视与华为。