林郑月娥民望39.1分 历届特首最低 评论指高低与北京治港政策宽紧成正向

香港/政治

港府将于不足一个月内换届，民望高开低走的特首林郑月娥，近月的民望虽略有回升，但五年平均下来，评分只有39.1分，是香港回归以来四位特首中最低的，次低是上届特首梁振英，只有43.6分的不合格评分。时事评论员刘锐绍表示，特首民望的高低，与北京及领导人治港政策宽紧成正向关系，呼吁北京减少对港施加政治压力，不单可减少港人的抗拒，也可令「外部势力」无可借力。

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香港民意研究所于上月底至本月5日期间成功访问1000名香港市民对现届政府问责班子的评分，并于昨(7日)午发布现届班子的最后一次民望调查结果。当中，特首林郑月娥的最新评分是36分，较上一次民望微升1.4分；但值得留意的是，仍有27%受访者给予林郑月娥 0分，其支持率只有17%，反对率为77%，民望净值为负60个百分点，评分和民望净值与一个月前分别不大。根据香港民研的标准，林郑月娥属于「表现拙劣」。

总结林郑月娥任内的评分，她由2017年7月上任时的六十多分，在2019年反对修订逃犯条例期间跌至谷低的二十分左右，其后虽逐步回升，但平均分只有39.1分，是历任特首最低，次低是平均分只有43.6分的前任特首梁振英；头两位特首则平均分高于50分的合格线，分别是有51.9分的首任特首董建华和四人中最高分的曾荫权，至均分有58.1分，他甚至比末代港督彭定康(56.9分)的民望更高。

昨在发布会上负责评论有关数据的时事评论员刘锐绍，今天在《明报》撰文，指市民对特首的评分高低，与中央及领导人的治港政策有密切关系。他指出，香港回归头六年，北京的治港政策以宽松为主，但2003年的「七一大游行」令这起了变化，往后十年，北京对港的政治压力不算大，仍然希望通过经济手段解决时任总理温家宝所说的「深层次矛盾」，但却忽略了公民及政治权利上的矛盾，终在2014年爆发雨伞运动，北京更着意和强化「牢牢掌握全面管治权」，与争取北京兑现《基本法》承诺的普选等权利的港人，矛盾日深。故此，在回归后十多年的治港政策宽松期，当时两名特首董建华和曾荫权的评分较高，当北京治港政策趋紧，矛盾和摩擦更多，梁振英和林郑月娥的民望便走低。

他又说，不同领导人的政策松紧，也反映在民意调查之上。例如习近平接任中央港澳工作协调小组组长后，在2010年主导通过2012年政改方案，时任特首曾荫权的民望便随之上升；2020年时，香港政治气压出现近年新低，林郑月娥的民望曾跌至只有18.2分。

他总结说，宽松的治港政策较受欢迎，期主北京政府明白，减轻香港的政治压力，自会产生更好效果，届时面对外部势力，也可消弭于无形，一如《赤壁怀古》所说：「羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。」

香港民研昨亦同时发布各问责局长的评分，13个政策局前后共有19人曾经出任局长，没有人的评分获得「表现理想」和「表现成功」(支持率在50%或以上)的评价。若纯以任内平均支持率净值计算，最高民望的是公务员事务局前局长罗智光，其支持率净值(即正支毒率减去负支持率的数值)为14个百分点，其次为财经事务及库务局前局长刘怡翔(9.7百分点)和商务及经济发展局局长邱腾华(8.8个百分点)。支持率净值最低的，是有政党背景的民政事务局前局长刘江华，为负23.2个百分点，尾二是现任教育局长杨润雄，为负22.8个百分点。