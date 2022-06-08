泄漏潜舰技术給台湾 韩警逮人 台船强调潜舰均自行设计

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南韩朝鲜日报7日报导，南韩张保皋级潜舰的部分制造技术，疑似遭到参与台湾潜舰国造计划的南韩造船企业泄漏给台湾的「台湾国际造船公司」，南韩警方已经逮捕嫌犯移送检方，并通缉涉案的南韩企业在台湾的法人代表。

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报导指出，主要涉嫌泄密的是南韩的Ａ公司。外泄的技术是「大宇造船海洋工程公司」所拥有，「大宇造船」生产南韩第一艘三千吨级潜舰「岛山安昌浩」号等主力潜舰。

南韩警方说，涉案的Ａ公司与「台湾国际造船公司」签署了一份1500亿韩元的合约，并派出20名员工，其中包括15名「大宇造船」潜舰事业部的前职员，前往位在台湾高雄的台船公司。

据了解，Ａ公司派往高雄的人员当中，有人将潜舰「油水分离器」及「电瓶固定装置」等关键组件的设计蓝图交出，这些技术原本是大宇造船所有。涉案人还将部分潜舰组件直接带往台湾，在机场被发现时，宣称这些组件是建造离岸风力发电机的零件。

「台湾国际造船公司」则发表声明说，SI公司担任台船「潜舰国造案」的技术协助，主要提供技术咨询服务，并没有将韩国潜舰的设计图等数据提供给台船，台湾的潜舰设计，与张保皋级潜舰完全不同，韩国潜舰的设计图，根本无法应用在台湾自制的潜舰。

台船指出，台湾自制潜舰，排水量是两千吨级，韩国潜舰的排水量是三千吨级；各项装备和舵翼型式配置都不同，完全没有抄袭的问题，台湾的潜舰是由台船自行设计，经过GL公司的协助完成，完全没有采用任何一个国家的蓝图。

另外从合约来看，台船跟韩商签署风力发电基础制造设备的合约，完全合法，属于商业行为，报导提到涉及机密问题，应该是韩国企业与政府认知的差异。台船并没有向韩国企业采购媒体所报导的「油水分离器」及「电瓶固定装置」。

台船表示，台船都是依法、依合约执行潜舰国造，本土深耕，期待未来不受制于他国。韩国媒体的报导多与事实不符，分析是离职的前顾问与技协公司老板的纠纷。