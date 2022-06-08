泽连斯基：战争冲击全球 中国应发挥对俄影响力

泽连斯基/乌克兰/中国/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基表示，俄乌战争对全球构成威胁，甚至不排除导致世界大战，任何国家、尤其是大国领导人都应正视事态严重性；中国能对俄罗斯发挥影响力、使其止战，这对乌克兰而言很重要。

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中央社报道，泽连斯基7日视讯出席英国"金融时报"（Financial Times）举行的"全球会议室"（The Global Boardroom）活动，接受该报创刊超过130年来首位女性总编辑哈拉夫（Roula Khalaf）专访，并接受线上听众提问。

中央社针对中国在俄乌战争的角色提问。哈拉夫综合询问泽连斯基，如何让中国、印度、巴西、南非等国加强支持乌克兰，他是否曾经或有意愿与中国领导人直接对话，敦促中方对俄施加影响力。

泽连斯基回应，他"对此十分有兴趣"。他希望能"团结全世界"，也想了解中国领导层和民众的立场，这对乌克兰而言十分重要。乌克兰也必须确保中国不会支持俄罗斯。

泽连斯基提到，他理解西方与中国之间存在利益分歧，但这场战争威胁的是全球社会与文明。

哈拉夫询问泽连斯基对"胜利"的定义。泽连斯基指出，对乌克兰而言，这是争取"独立"与"自由"之战，独立意味夺回"所有"领土、恢复领土完整，以及确保主权不被侵犯。

在此前提下，泽连斯基说，重新掌握2月24日俄罗斯全面入侵前乌方所控制地区是重大、但"暂时"的胜利。

泽连斯基指出，在战场上获胜才叫"胜利"，了结战争则需透过谈判。他准备好与俄罗斯总统普京直接谈判；除了普京，与俄方任何其他人谈都没有意义。

至于战事似乎陷入胶着，泽连斯基说，乌克兰需要更多军事支援以及各国持续落实并强化制裁，同时"不能有任何在乌克兰背后进行的讨论；特定国家也不能期待乌克兰让步，或等着看乌克兰被经济崩坏、基础建设受创、财政赤字拖垮，因此愿意妥协"。

他反问，战争发生在乌克兰境内，停火条件怎么可以不顾及乌克兰及其领导人的立场。

他强调，乌克兰已折损太多生命，不可能轻易让出领土；各国应透过军援、制裁等协助确保乌克兰的对俄谈判优势，迫使俄方上谈判桌且不得发出任何最后通牒。

俄乌战争全面爆发以来，乌克兰方面持续要求西方尽快提供足够数量、符合需求的武器，但西方虽然一度展现空前团结，实情是武器运交屡有"雷声大、雨点小"的情况，速度、数量和性能都与乐观评估差距甚大，部分欧洲国家更是不愿"挑衅"、"激怒"俄罗斯。

哈拉夫询问，泽连斯基曾提到部分国家对他施压，要他接受无法接受的停战方案，这是哪些国家、它们的具体要求又是什么。

泽连斯基不愿点名相关国家，但提到部分国家言词上支持乌克兰，同时却试图削弱对俄制裁力道，以免企业利益受损。

法国总统马克龙日前呼吁西方"不要羞辱俄罗斯"。泽连斯基指出，有些人想扮演领导角色，为此不需"认为自己是"领导人，而是在行动上就必须像个领导人。

泽连斯基提到，他目前完全看不到促成战争结束的先决条件；事实上，现行制裁不仅有漏洞、未能有效影响俄罗斯的侵略立场，俄方甚至有可能规避制裁，并在这方面有斩获。

当俄罗斯自2014年起即与乌克兰交战，并占领乌克兰领土、杀害乌克兰人，泽连斯基说，他真心不懂何谓"羞辱俄罗斯"。

他说，参与调停的马克龙对2014年起旨在促成俄乌停火的明斯克谈判进程有深刻了解，也深知俄方未能履行约定；俄罗斯持续破坏停火和换俘工作，马克龙"所谓的羞辱，到底是什么"。

泽连斯基指出，乌克兰港口遭俄军封锁，无法对外运送谷物、葵花油等农产品，同时俄罗斯却能运出偷取的乌克兰粮食作物。

泽连斯基提到，战争造成的粮食危机影响范围恐扩及亚、非、欧洲；饥荒导致的移民潮势必冲击欧洲。乌克兰已向联合国提出解决方案，希望国际社会能协助建立海上安全运输通道、供俄罗斯以外的所有国家使用，并确保俄军不对乌克兰港口开火。

粮食出口问题仅能透过国际管道解决，泽连斯基指出，作为交战方，乌克兰无法与俄罗斯就相关问题达成协议，双方已不存在任何信任基础。