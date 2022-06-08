窃贼! 乌克兰记者猛呛俄外长拉夫罗夫

俄罗斯侵乌战争

2022年6月8日，在土耳其安卡拉，土耳其外交部长恰武什奥卢（右）和他的俄罗斯同行拉夫罗夫在会谈后对媒体讲话。

虽然俄土星期三有关乌克兰谷物出口会谈没有达致任何可行方案，但是乌克兰记者没有错过目标，趁着俄土外长举行记者会的机会，冷不防起身质疑拉夫罗夫：俄罗斯除了谷物，还偷走了乌克兰什么？

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俄罗斯封锁了乌克兰海上通道，世界第三大粮食出口国乌克兰的谷物运不出去，联合国着急可能会引发全球粮食危机，俄罗斯外长拉夫罗夫周三在安卡拉与土耳其外长恰武什奥卢讨论为乌克兰粮食出口建立安全通道的问题。

两位部长举行的新闻发布会即将结束，尽管多次举手，仍得不到提问机会的乌克兰国家电视台记者乌梅罗夫突然站起身来，大声要求拉夫罗夫先生回答问题：

“我是乌克兰国家电视台记者，我一定要向您提一个问题!”

全场顿时沉寂下来，可以看出拉夫罗夫很尴尬，精心安排的记者会出现这样意外的情况，他只好接受乌克兰记者的提问。

乌梅罗夫问：“除了粮食，你们还从乌克兰偷走了什么？准备卖给谁？”

拉夫罗夫猝不及防，要求乌梅罗夫重复问题，然后倒打一耙：“你们乌克兰人总是操心你们能偷到什么，你们还以为别人都这么想的！”“我们在乌克兰的目标很明确，救助遭到纳粹政权压迫的人民，我们没有阻碍谷物出口。但是要让它们运出港口，需要泽连斯基下令，就这么简单。”

常驻安卡拉的乌梅罗夫告诉法新社，在问答环节他不停地举手，但是没人理。“最后我明白了，他们不会让我开口的。我决定冒着扰乱会场的风险站起来大声喊话，因为所有乌克兰人都在等着回答。”

乌克兰驻土耳其大使周五指控俄罗斯“偷窃”乌克兰谷物，并且已偷偷出口到土耳其等国。

周三俄土外长会谈，没有找到任何具体可行的解决乌克兰谷物出口的方案。意大利外长周三指责俄罗斯封锁乌克兰港口阻止其谷物出口可能会造成上千万人死亡。

自从俄罗斯侵乌以来，成为西方制裁的目标的拉夫罗夫出国旅行屈指可数：中国、印度，阿尔及利亚，沙特各一次，土耳其两次。