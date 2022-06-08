美国为应对北极熊而放弃熊猫？

美中俄

俄罗斯发动侵乌战争打乱了美国的优先次序，吸去了美国总统拜登很大一部分精力，法国舆论关心的问题是， “美国会为了北极熊而放弃熊猫吗？”

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法国世界报周三发表分析认为，美国国务卿布林肯对华讲话以及随后拜登在『纽约时报』发表的文章显示，美国政府试图重新界定因俄罗斯入侵乌克兰而打乱的优先次序。拜登埋葬了一年前有过的与普京建立“稳定和可预测”关系的希望。然而，华盛顿也绝不会让克里姆林宫的主人转移美国的主要战略目标：遏制中国，同时辅之以必要的合作和苛刻的对话。

『纽约时报』6月1日刊载的拜登总统“美国在乌克兰的‘为’与‘不为’”一文，旨在澄清之前相关表述的模糊性，那些表述曾引发对华盛顿要在这场欧洲大地爆发的战争最终达到什么目的的疑问。如今，外交谈判仍然遥不可及，美国总统明确表明了使这场战争不要失控的愿望：

美国希望看到一个民主、独立、繁荣的乌克兰，但为了使得乌克兰在谈判桌上处于最有力位置，美国继续向乌克兰大规模提供先进武器直至胜利。拜登同时表明不鼓励乌克兰越境打击，美国也不会试图让普京下台。

美国设定了一个非常重要的原则，“任何关于乌克兰的决定都不能没有乌克兰的参与”。我不会私下或公开向乌克兰政府施压，要求其做出任何领土让步。这样做是错误的，而且有悖于既定原则。

美国的利益更依赖于一个稳定的欧洲，因为它们也受到了与俄罗斯不同规模的修正主义势力的威胁。布林肯国务卿5月26日在华盛顿大学的演讲中专门谈到了这个问题，他指出，俄罗斯总统想要削弱一个普遍符合华盛顿利益的 "国际秩序"(欧盟和北大西洋公约组织的盟友在很大程度上也参与其中)，反而强化了这一秩序。

布林肯宣布，中国是唯一不仅具有重塑国际秩序的意图——其日益增强的经济、外交、军事和技术力量又使之具备这样做的能力的国家。他的讲话给人一种印象是将莫斯科降为地区性的麻烦。布林肯补充说，中国直到现在都是美国建立的国际平衡的主要受益者，北京对此表示异议。

中国外长王毅在南太平洋岛周游列国，见证了北京的野心。尽管王毅周游太平洋岛国的成果有限，因为有10个岛国拒绝加入赋予北京优越地位的地区协约，这一协约与北京发起的作为扩大其影响力杠杆的“一带一路”遥相呼应。

然而，这一尝试显示了中国在美国及其地区盟友传统上没有受到挑战的领域的自信。继北京和所罗门群岛在4月已经缔结的安全协定之后，王毅在访问期间又与萨摩亚和巴布亚新几内亚签订了双边协定。

在6月2日与欧洲媒体的交流中，布林肯的主要副手谢尔曼希望借助俄罗斯入侵乌克兰给欧洲带来的显著团结，在中国问题上把欧洲国家团结到华盛顿身边。这位外交官详细阐述了欧洲国家与中国之间的摩擦，特别是中国与立陶宛的紧张关系，因在其首都设立“台湾代表处”遭到北京制裁。谢尔曼随后谈到莫斯科在袭击乌克兰之前与北京缔结的 "无上限 "伙伴关系。谢尔曼坚持认为，欧洲远离中国"数千英里 "，并不能保证使欧洲免遭类似于北京在印度-太平洋地区正在进行的挑衅性谋算。