耶伦：美国尚未决定是否取消对华加征的关税

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美国财长耶伦周三表示，拜登政府尚未决定是否修改或取消对中国产品加征的关税，耶伦曾表示赞成取消部分前总统特朗普对华加征关税，以保护美国消费者和企业的利益。

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法新社消息，美国前总统特朗普在2018年和2019年对价值数千亿美元的中国商品征收关税将于7月6日到期。美国贸易代表办公室(USTR) 已开始就修改或取消对华关税进行讨论。

美国财长耶伦周三在美国参院一项听证会上表示，所有关于对话关税问题"仍在深入研讨之中"。耶伦表示，将在未来几周就此提供更多的"细节"。

耶伦表示，有些对华关税是不必要的，并且伤害到美国消费者和企业的而利益，"我们正在寻求以一种更好的方式重新调整"。

耶伦并称，拜登政府承继了特朗普政府征收的一系列关税，我认为这并非适于我们的战略利益。”耶伦强调：“中国的确犯有我们必须防止的不公平贸易行为，（而且我们必须）确保我们的国家安全，确保我们的供应链的安全性，而我们的政策应该必须确保能够解决这些问题。

对于取消对华关税有助于减缓通胀，耶伦表示：“我不认为关税政策是应对通胀的灵丹妙药。进口商品只占消费的三分之一。

另外两项总值2000亿美元和1260亿美元的中国商品清单将分别于9月24日和9月1日到期。