联合国：俄乌战争加剧冲击全球 经合组织警告：世界经济将付出巨大代价

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联合国秘书长古特雷斯周三警告，俄罗斯侵略乌克兰对全球的冲击正在恶化，可能有16亿人受到影响。而经合组织也警告：世界经济将为俄罗斯入侵乌克兰付出巨大代价。

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法新社报导，针对俄乌冲突影响，古特雷斯周三在陈述第二份联合国相关报告时表示："这场战争对粮食安全、能源及金融的冲击是系统性的、严重的而且正在加剧。"

古特雷斯表示："对全球民众而言，这场战争可能导致前所未见的饥荒和贫穷浪潮，随之引发社会及经济动乱。"

联合国这份报告指出，估计全球有94个国家"至少在一个方面严重暴露于这场危机，而且无法应对"，这些国家总共约占16亿人口。

另据报道，经济合作与发展组织周三警告，世界经济将为俄罗斯入侵乌克兰付出"巨大的代价"。经合组织下修2022年的预测经济增长率至3%，并预估通货膨胀将上升。

总部位在巴黎的经济合作与发展组织由38个发达国家组成，是最新一个预测俄乌冲突将导致全球GDP增率下降的机构。俄乌冲突使食品和能源价格飆升。

经合组织在最新的经济展望报告中表示，2022年全球生产总值将增长3%，远低于去年12月预估的4.5%。

经合组织还将成员国通货膨胀预估值提高一倍，达到8.5%，是1988年以来的最高水准。这个组织的成员包括美国、澳洲、日本以及拉丁美洲和欧洲国家。

经合组织首席经济学家兼副秘书长布恩（Laurence Boone）表示："世界将因俄罗斯对乌克兰的战争付出巨大代价。"他又说："人道主义危机正在我们眼前展开。"

布恩说："经济增长下滑和通货膨胀上升的程度将取决于战争如何演变，但很明显的，最贫穷的人将受到最严重的打击。"

"这场战争的代价很高，需要分担。"

经合组织说，在俄乌战争爆发前，2022到2023年的前景似乎"大体上有利"，经济增长和通货膨胀原本预计在毁灭性的新冠疫情之后恢复正常。

经合组织说，然而，"俄罗斯入侵乌克兰，以及中国因清零政策而关闭主要城市和港口，已经产生一系列新的不利冲击"。