香港两度蝉联全球生活费最高昂城市 但对外派雇员吸引力跌

香港/经济

香港对海外派驻员工的吸引力虽因严谨的防疫措施有所下降，但这无阻香港连续三年成为全球生活费用最高昂的城市。负责调查的机构解释，香港的物价比往年同期上升3％，虽低于全球通胀率，但由于港元与美元挂钩而保持强势，使香港继续称冠。

广告 继续浏览后续

人力资源顾问机构ECA International调查全球207个城市由去年3月至今年3月的一篮子消费品价格后，昨(7日)天公布「生活费用研究」结果，显示香港生活费是全球最高昂的，与去年和前年一样；其次是美国纽约和瑞士日内瓦，而英国伦敦和日本东京则排在第四和第五位。当中，东京的跌幅在头十个高消费城市中最大，一年间下跌三位。

该机构亚洲区域总监关礼廉（Lee Quane）指出，香港生活费用持续高企，生活质素亦不是比其他城市好，加上香港的防疫入境隔离措施和没有通关时间表，减低了它对人才的吸引力，直言香港有人才流失情况，例如外派雇员会选择重返原居地或迁到生活质素相近或更好的国家或地区发展，如新加坡和杜拜等。

此外，调查显示，多个中国内地城市的排名均有上升，当中有四个城市跻身成为全球首十五个生活费用最昂贵的城市，而上海则在亚洲排名第三位，仅次于香港和东京。关礼廉指出，中国内地城市排名上升的主要原因是人民币兑其他主要货币相对强势，以及中国经济在调查期间表现较强劲，令内地城市物价高于其他地区。