中国放宽防控措施，对外贸易回暖

中国/经济

随着上海逐步解除严格的防疫措施以及北京放宽对疫情的管控，中国5月份进出口均呈增长趋势。与此同时，中国政府正在加大对出口商的支持力度。

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在中国严格的病毒“清零”政策下，上海及整个地区经历了两个月的严格管控之后解封，经济局势立即出现起色。法国经济《回声报》引述中国海关总署星期四公布的数据指出，5月份，中国对外贸易回暖。数据显示：继4月份3,9%的增长数字后，中国出口一年内增长了16,9%，创下年初以来最快增速。就进口而言，增幅也达4,1%, 与4月份的稳定和3月份的下降形成鲜明对照。

贸易复苏与上海地区主要基础设施重启密切相关，尤其是上海港口在5月底恢复了95%的产能运营。明显好于4月份，也高出分析师的预期。

不过，报道指出：尽管复苏对中国经济前景是好消息，却仍有许多乌云笼罩着北京。一些分析师担心5月的反弹只是一时现象，在接下来的数月时间里，疲软的贸易可能再次成为常态。

中国政府已经意识到此一风险，正在不遗余力地帮助出口商，以因应乌克兰战争导致的世界经济放缓局面。实际上，中国许多公司已经决定将其生产基地设在越南一类的邻近国家。这样做的目的是避免蒙受与病毒“清零政策”相关的损失。

今年5月，北京通过了33项一揽子措施，以推动经济，特别对出口公司提供财政支持，主要体现在对出口信用保险提供更多支持。