俄前总统梅德韦杰夫离奇强硬 觊觎普京宝座？

俄罗斯侵乌战争

2022年5月9日，俄罗斯前总统，现任国家安全委员会副主席梅德韦杰夫在俄罗斯莫斯科市中心的红场参加胜利日阅兵，左边坐着的是俄罗斯东正教大牧首基里尔。

顿巴斯迟迟攻不下来，克里姆林宫弥漫着一片诡异的气氛，普京几乎丧失了笑容，而俄罗斯前总统，目前是强大的俄罗斯安全会议副主席的梅德韦杰夫近日口出狂言，发誓让乌克兰人从地球上消失! 这是怎么啦？几年前，梅德韦杰夫还被西方视为克里姆林宫的温和领袖。

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法新社援引分析人士认为，梅德韦杰夫自侵乌战争以来，变得戏剧般强硬，完全是因为他没有可能在普京的阴影之外生存。

星期二，现年56岁，2018-2012曾为俄罗斯总统，2012-2020担任总理的梅德韦杰夫在他对Telegram账户上咒骂乌克兰人： "我讨厌他们。这些混蛋和堕落的家伙! “他补充说："他们想让我们，我们俄罗斯死掉。但只要我还活着一天，我就会不惜一切让他们消失。"

有分析人士认为，初看这段杀气腾腾的话，梅德韦杰夫似乎指的是乌克兰人，但又没有具体点明他的目标到底是谁，乌克兰人？美国人或更广泛的西方？

西方人总想在独裁国家找到相对温和的有点改革意志的自由派人物，在克里姆林宫，似乎当属梅德韦杰夫。俄乌战争以来他的表现却让人大跌眼镜。他的上述言语甚至让那些数周以来目睹其修辞愈来愈好勇斗狠的人都感到震惊。瑞典前外长卡尔·比尔特发推警告：“梅德韦杰夫这是在威胁要消灭乌克兰人民!”

梅德韦杰夫最近几周说话都是这种调子。5月12日，他通过以上账户宣称，“西方人武装乌克兰，形同打响代理人战争，将冒着引爆一场大规模核战的危险”。5月30日，他威胁说，如果乌克兰人把西方导弹射到俄罗斯境内，莫斯科将毫不留情地打击西方“指挥中枢”。

曾有点貌似西方精英的梅德韦杰夫竟然在卡塔尔电视台采访时声明："天启骑士们正在路上，我们只能仰仗上帝。”

梅德韦杰夫这是嚣张的挑衅还是绝望的嘶嚎，分析人士认为他这样做是有所图谋的。伦敦大学学院俄罗斯政治学教授诺布尔认为，"梅德韦杰夫试图在一个变得更鹰派和更不容忍的体系中证明自己才是洞若观火和忠诚不二。

那么，梅德韦杰夫需要这样声嘶力竭吗？他已经做过了总统，做过了总理，且在普京安排下，担任强大的国家安全会议副主席？有分析认为，梅德韦杰夫看似什么都当过，其实一直在普京的卵翼下，并没有多少自主。

与普京一样，出生在彼得堡，他政治上的每一步都得益于“导师”普京，学法律出身，本来被视为普京主义“自由一翼”的领军人物，然而被近年强力上升的军方及情报界的将领边缘化了。

普京2000年当选俄罗斯总统，不久便任命梅德韦杰夫为克里姆林宫的行政总管，2005年任命其担任副总理，2008年，普京受制于宪法规定的不能连续三届担任总统，开启了与梅德韦杰夫的“二人转”：梅德韦杰夫2008年担任总统，他“任命”普京担任总理，四年过后，普京卷土重来，重新成为总统。

梅德韦杰夫担任总统期间，靠近时任美国总统的奥巴马，希望重新启动俄美关系，他爱好摇滚，承认自己崇拜美国摇滚乐团联合公园（Linkin Park)，且一直精心培植着现代形象，访问美国硅谷时邀请苹果创始人乔布斯见面，在推特办公大楼启动自己的推特账户。

在国际政治层面，梅德韦杰夫与西方靠近最直接的见证就是在安理会对有关利比亚提案表决时，宁肯弃权也没有使用否决权，这一决定直接的后果使得北约发动军事干预，推翻卡扎菲政权，引发普京严重不满。这一事件是“二人转”统治时期出现的极罕见的不协调。

2012年，为了满足普京的愿望，梅德韦杰夫放弃连选总统，普京重返克里姆林宫，二人转继续，梅德韦杰夫成为他的总理。

观察人士注意到：梅德韦杰夫近来语气越来越激烈，越来越强硬，其实也是一种争先恐后的反应，是对其他两位普京的可能继任者的回应：一位是安全委员会秘书尼古拉-帕特鲁舍夫，另一位是议会下院主席维亚切斯拉夫-沃洛金。

就在目前有关普京身体状况不佳传言四起的时候，梅德韦杰夫这是在调整姿势，做好进军克里姆林宫的准备吗？但诺布尔认为，他的机会渺茫，因为缺乏支持，特别是在安全部门缺乏支持。不过，也正因为如此， "他可能试图用他目前的激进论述来弥补这一缺陷"。