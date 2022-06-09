北顿内茨克保卫战：乌军期盼获得"扭转战局"的重型武器

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乌克兰军方周四表示，在乌东重镇北顿内茨克，乌军已将俄军牵制在激烈的巷战之中，而乌军已从"盲目防御"转为可以在部分地区小规模反攻，乌军期盼接获能够"扭转局势"的重型武器。顿涅茨克获俄罗斯承认法庭周四判处两名英国人及一名摩洛哥人死刑。

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路透社消息，在俄军自2月24日开战以来占领大片领土的乌克兰南部地区，乌克兰国防部称，乌军自上周发起反攻后，又在赫尔松附近收付多处失地。

而在乌东战略重镇北顿内茨克战场，双方都损失严重，北顿内茨克成为俄乌战争爆发以来最血腥的战场。

这座工业城市和邻近的利斯坎斯科（Lyssytchansk）镇是乌军在卢甘斯克省最后的控制区，也成为俄罗斯志在必得的战略要地。乌克兰安全委员会秘书丹尼洛夫周四接受路透社采访表示，俄罗斯军队将所有力量集中在这里。他表示，俄军对乌克兰部队日夜轰炸，不惜将俄罗斯士兵当做炮灰。

乌克兰国民警卫队自由营（Svoboda Battalion）营长库兹克（Petro Kuzyk）表示，乌军目前"灾难性地"缺乏反制俄军火砲的系统，需要"高科技"或重武器，来对俄军展开反击。

另据报道，两名英国人及一名摩洛哥公民，在获俄罗斯承认地位的"顿涅茨克人民共和国"的法庭上，被判处死刑。罪名是这3人协助乌国军队作战。

顿内茨克分离主义政府法院周四宣称，英国人亚斯林（Aiden Aslin）、平纳（Shaun Pinner）及摩洛哥公民萨阿敦（Brahim Saadoune）作为乌克兰国际佣兵团成员，试图"以武力夺取（分离主义政府）政权"，9日判3人死刑并执行枪决，被告一个月内可对判决提出上诉。

据悉，这3人是在今年4月中旬在马里乌波尔被俄军俘虏。

英国首相府周四对2名英国公民遭判处死刑"深感关切"。首相约翰逊的发言人表示，"不应以政治目的剥夺战俘人权"，指出根据日内瓦公约，战俘享有豁免权，不应因参与敌对行动而受到起诉，英方将持续与乌克兰政府合作，努力让这些参与乌俄战事被俘的英国公民获释。

英国外交大臣特拉斯也指出，"这是绝对非法的虚假判决"。

另据联合国周四表示，自俄罗斯不到4个月前入侵乌克兰以来，已有近500万乌克兰人在欧洲登记为难民。

联合国难民署（UNHCR）表示："乌克兰战争引发全球极为重大的人类流离失所危机。"

该机构负责更新的乌克兰局势相关资料入口网站显示，自2月24日俄军入侵以来，共有481万6923名乌克兰人在欧洲44个国家登记为难民。

不过，实际上，离开乌克兰的人数远超过申请成为难民的人数。难民署数据显示，截至6月7日，已有超过730万人从乌克兰出境，另有230万人入境返回该国。