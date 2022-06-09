取消新冠防疫限制刺激中国5月份进出口反弹

中国，经济，新冠防疫

由于逐步取消了严重阻碍贸易的新冠防疫限制，中国5月份进、出口在4月份的低迷之后出现反弹，各项增幅超过市场预期。

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法新社报道，中国为应对2020年以来最严重的疫情反弹，自3月下旬开始对经济之都上海实施了2个月的封禁限制，世界最大港口之一的上海港的运行在很大程度处于瘫痪，而随着5月份一些企业被允许重新生产，中国的进出口贸易恢复增长。

据中国海关总署周四公布的数据，5月份中国出口同比增长了16.9%，超出彭博社此前对经济学家所做的调查预期，彭博调查预期值为增长7.6%，而4月份中国出口增长仅3.9%，是2020年以来的最低增长。

中国进口5月份也出现反弹，同比增长4.1%，而4月份的进口停滞，与前值持平。经济分析同样预期了5月份进口的复苏，但程度较轻，为增长2.3%。

标普全球市场情报公司的经济学家拉吉夫•比斯瓦斯（Rajiv Biswas）告诉法新社，随着防疫限制的逐步解除，上海周边广大地区的 "物流在5月有明显改善"。 "上海港的日集装箱吞吐量在5月24日恢复到正常水平的95%"。而在疫情限制最高峰期的4月，据指上海港仅50%运行，“因此这造成很大的差异”。

数据同样显示，5月份中国贸易顺差跃升至787.6亿美元，4月份该数值为511亿美元。

在对居民和经济进行了两个月的艰苦遏制之后，上海6月初取消了大部分防疫限制。北京在上个月爆发疫情后疫情传播速度放缓，近几天城市运行也已恢复近于正常。比斯瓦斯表示，这一状况将促使消费得以 "恢复"，从而使下半年进口或出现更明显的反弹。