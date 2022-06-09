欧洲议会压倒性通过决议 禁止强制劳动产品进出欧洲市场

欧洲议会/中国/新疆/人权

欧洲议会周四以压倒性票数通过两项关于新疆维吾尔人权的决议，一是要求欧盟委员会禁止透过强迫劳动制造与运送的商品进出欧洲市场；第二是谴责中国对维吾尔族的反人类罪行。

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中央社报道，欧洲议会周四上午首先以503票赞成、6票反对、4票弃权通过"透过新贸易工具禁止强迫劳动制造的产品"决议；下午议会再以压倒性多数通过"新疆人权情况，包括新疆警察档案"决议案。

这份禁止强迫劳动议案要求欧盟委员会允许在欧洲统一市场上禁止所有强迫劳动制造的产品。比利时籍的欧洲议员布利克蒙（Saskia Bricmont）表示："该是时候终结现代奴役了！新疆维吾尔族人等现代奴隶，或全球强迫劳动所制造的服装、鞋或车，不应再出现在欧洲商家内。"

她指出，美国与加拿大早已设立商业法规禁止这类产品进口，同时抨击威胁会失去利润的游说施压。"据估计，强迫劳动关乎全球2500万人口，甚至是与欧盟有自由贸易协议的国家，其中近1000万名受害者都是未成年"。

这份决议案的目的在于让海关当局能扣押有足够迹象显示物品是在强迫劳动条件下制造或输送的。在此情况下，必须由进口者证明货物与强迫劳动无关。

欧洲议会副议长暨国际贸易与人权委员会成员郝泰拉（Heidi Hautala）指出，"欧洲人要求贸易政策符合欧盟价值、人性尊严与社会权益。在议会的压力下，理事会与执委会被迫撤回他们对中国投资协议的支持。而今天，欧洲议会表明不再想要欧盟成为5年来在新疆行使反人道罪的中国极权的共犯"。

她强调，欧盟是中国出口的第二大市场。"透过禁止强迫劳动产品进口，我们总算能制止剥削并保护中国与欧洲的劳工"。

下午决议与日前一名不具名的黑客，入侵中国新疆警察电脑系统，大举揭露新疆集中营内被监禁者的照片与书面纪录有关。

由于流出资料与画面惊人引发关切，欧洲议会周四投票通过，谴责中国当局对维吾尔族的反人类罪，并呼吁对中国采取制裁行动。

长期关注维吾尔族权益且曾率团访台的法籍欧洲议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）在推特上写道："今天迎来第二场胜利：欧洲议会以压倒性多数，谴责反人类罪以及'种族灭绝的严正风险'，并呼吁对中国领导阶层驱逐与迫害维吾尔族采取立即制裁。

欧洲议会在今年2月就已有关于企业对强迫劳动"注意义务"的纲领提案，指出有责任关注，企图深化企业在全球制造链的长期责任与行为，目前法案仍等待投票。根据草案，企业将须侦测与避免其生产活动出现负面人权指标，包括童工、剥削劳工与环境污染等，但草案只涉及最大型企业。

周四通过的决议则涉及无论规模大小与产业的公司。新的司法工具也将涵盖进口与出口，并与世界贸易组织法规相容，因为这是普遍性目标。

透过这份决议案，欧洲议会可以更有力地推动欧盟委员会有所行动。而欧委会之前也已宣布正着手拟定相应的司法工具，预计将于9月提出。