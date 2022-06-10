习近平"毫不动摇"清零 上海又开始测核酸

上海防疫清零

中国国家主席习近平再要求"毫不动摇"坚持“清零“战略，上海2500万人口中的一半今天周五准备进行新的全面筛查。

广告 继续浏览后续

在国家层面，中国卫生部周五报告了73个新增阳性病例，包括北京的8个和上海的11个。

据法新社今天引述中国官方新闻社的报道，中国国家主席习近平强调，中国应该"毫不动摇地坚持动态清零战略"。

上海市长办公室周四宣布，七个区的所有居民将从周六开始接受核酸（PCR）测试。总共涉及大约1400万人。在几个区，居民将被限制在家里，直到所有的核酸样本被采集。

这一宣布是在该市摆脱封锁不到两周后作出的，封锁的特点是食品供应问题和一些愤怒的居民与当局之间的紧张关系。

自上周以来，上海的大多数居民已恢复了接近正常的生活，人们可以重返餐馆、酒吧和公园。

封锁政策对酒店和餐饮业、企业和工业生产造成了沉重打击。中国政府正试图在根除病毒和限制封锁的经济影响之间找平衡。

据许多经济学家的说法，由于封锁和供应链中断造成的企业倒闭，中国今年将难以实现其 "5.5%左右"的增长目标。世界银行本周已将其对中国增长的预测大幅下调至4.3%。

上海港是世界上最大的港口之一，4月初的全面封锁对该地区的企业是一个重大打击，并对全球增长造成了冲击。

法新社说，北京中央政府和习近平的坚决捍卫的清零战略的动机是许多老年人没有接种冠状病毒疫苗。但这一政策需要大量的后勤、人力和经济资源。