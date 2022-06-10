台湾立法院长面告法国国会访团台湾中国一边一国

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台湾立法院长游锡堃今天当面告诉法国参议院外交暨国防委员会副主席葛利欧（Joël Guerriau）等人，台湾与中国一边一国，是铁铮铮的事实；葛利欧则表示，他们支持有言论自由的台湾，就算收到中国驻法国大使馆的信函，他们也不会退缩！

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来台访问的葛利欧（Joël Guerriau）今天率领访团成员拜访台湾立法院。担任立法院「台湾与法国国会友好协会」会长的民进党立委蔡适应也在场欢迎。

游锡堃致词说，感谢葛利欧长久以来支持与法国一样拥抱自由、尊重人权的台湾；在葛利欧及国会友台小组的积极促成之下，法国参议院去年通过了「支持台湾参与国际组织工作」的友台决议案，这对日夜遭受邻国霸凌的台湾意义重大。

另外，他也感谢法国政府关注台海安全，今年5月的世界卫生大会（WHA）首度展现坚定的友台立场，并将台湾纳入法国的印太战略中。

游锡堃也告诉访团，台湾是主权独立的国家。根据国际法，台湾、澎湖不属于中国；台湾过去从未被中华人民共和国统治过，台湾与中国互不隶属；台湾绝非中国的一部分；台湾与中国，一边一国是铁铮铮的事实。

他呼吁全世界其他民主国家的更多国会议员，连手对抗「威权独裁体制」，共同守护「自由民主价值」，也期待中国全体人民，未来不久的某一天，也能与台法一样共享自由民主的普世价值。

葛利欧致词时，响应游锡堃的讲话内容指出，游锡堃很明确也很勇于表达出台湾人和中国人之间的差异，这个差异相当巨大，在台湾有民主的选举，人民选出自己的代表。

葛利欧说，台湾面临国安方面的问题，因为在日常生活中遭受到各式各样的攻击，尽管如此，台湾还是撑住了，而且在某些方面成为典范，譬如台湾在防疫上表现亮眼。他说，但是因为中国阻挠，台湾却无法参加世界卫生组织（WHO）。

谈到支持台湾参与国际组织，葛利欧还说，为什么不让台湾也参与国际刑警组织，一起对抗打击恐怖主义。他指出，台湾的表现比一些国际组织成员出色。

葛利欧还说，法国和台湾的国会议员都能将心中的话说出来，而不是像在中国，人民不能把心中所想的表达出来。他说，有言论表达自由的法国参议员坚决表达对台湾的支持，就算收到中国驻法国大使馆的信函，他们也不会退缩。

致词结束，葛利欧邀请法国访团成员起立，向台湾的表现致敬，同行的团员则起立并鼓掌；葛利欧说，「台湾万岁，法国万岁。」