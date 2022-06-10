戴耀廷、杨森等三民主人士被褫夺勋衔 台国民党人陈之望亦被「搣柴」

香港/政治

在候任特首李家超声言要把香港发展成更包容的城市之际，港府刊登宪报，撤销或被判刑或入狱的民主党前主席杨森、前副主席单仲偕及香港大学法律学院前副教授戴耀廷的勋衔，「搣柴」(降级之意)即日生效；另亦撤销曾为台湾国民党中央委员的香港浸信会爱群社会服务处前主席陈之望的太平绅士身分。当中，陈之望似未合乎当局启动褫夺勋衔之门坎要求。

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自2019年反修例运动之后，多名民主派人士被判刑超过一年，符合当局启动褫夺勋衔程序的门坎，当中包括因参与未经批准集会的民主党前主席胡志伟和工党前副主席的议员何秀兰，将于明(11日)天出狱的何秀兰，未知会否被褫夺其太平绅士身分。根据公开纪录，港府一般会委任热心公益事务人士或对香港社会有贡献者成为太平绅士，他们其中一项职责是巡视诸如监狱等羁押院所，接受被扣留者的投诉；另外亦可监理或接受市民宣誓。

根据授勋及嘉奖制度，倘获授勋或嘉奖人士因被定罪而入狱一年或以上，不论是否获得缓刑，港府均会考虑是否须要褫夺其勋衔或奖状。而当局过往回复传媒时均表示，会按既定机制，在所有法院法律程序或其他法律诉讼程序完结后，并视乎案件最终裁决，考虑应否褫夺判刑人士的勋衔及撤销其太平绅士的委任。

在今日刊宪的四名被褫夺勋衔或太平绅士身分的人士中，曾获银紫荆星章和获委为太平绅士的杨森和单仲偕，均因2019年参与未经警方批准的「10.1」国殇游行而被判监14个月，杨森早前已刑满出狱，获判缓刑两年的单仲偕则已离港。单仲偕去年中被网媒《香港01》问及可能被褫夺勋衔时已表示：「无所谓」，更有心理准备，因为以在囚的民主派人数来看，不会对当前的政治空间有任何瑕想。

银紫荆星章属香港特区勋衔制度中的第三级，仅次于大紫荆勋章和金紫荆星章，自1998年起颁予长期担任公共事务及志愿工作的领导人物。杨森于2009年获颁「银星」时，港府在嘉许语中赞扬他致力为弱势社羣谋取福祉，就民生议题提供宝贵的意见，并促进小区与政府之间的沟通。至于2007年获颁「银星」的单仲偕，港府嘉许他「在公共和社会服务方面，表现卓越，尤其在促进本港信息科技业的发展，以及推动社会各界更广泛应用信息科技方面，贡献良多。」

至于被港府嘉许为「致力推动基本法及人权方面的公民教育，贡献良多」而于2001年获颁荣誉勋章的戴耀廷，早前因为发起2014年的占领行动而被裁定串谋干犯公众妨扰罪，判监一年四个月；另外，他亦承认在2016年立法会选举中宣传「雷动计划」而没有申报，被判囚10个月。其次，戴耀廷因为涉嫌组织或参与民主派初选，被控「串谋颠覆国家政权」罪，正在还柙。

另外，今日被撤销太平绅士委任的陈之望，曾是浸信会爱群社会服务处主席，

公开数据显示，他在一宗质疑其博士学位的民事诉讼中，未有按法官要求提交学历正本，被裁定藐视法庭而判监6星期。

陈的刑期低于港府启动褫夺勋衔或奖状程序的判监一年门坎，但根据维基百科资料，陈之望是台湾国民党第二十届(2017至20年)的中央委员会委员和该党港澳总支部常委，本台向行政署查问陈之望被撤销太平绅士委任是否与其台湾国民党身分有关，中午时未获回复。 翻查公开数据，曾被褫夺勋衔的政治人物包括前政务司长许仕仁和政协刘梦熊，当中，许仕仁因公职人员行为失当和串谋向公职人员提供利益等五项罪名，判监七年半，港府于2018年刊宪褫夺其大紫荆勋章和金紫荆星章，又撤销其太平绅士委任，是特区成立以来，惟一一个被褫夺最高勋衔的大紫荆勋章受勋人。