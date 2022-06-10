日本12次成为安理会非常任理事国 史上第一

日本/联合国

联合国大会9日开会改选由15个国家组成的安理会中将于年底任期结束的5个非常任理事国，亚太地区统一候补日本当选，这次选举联合国安理会成员国，有193个联大成员国在联合国大会上进行了投票，日本得到了184个国家的支持。从明年1月起，任期两年。日本自2016-2017年以后再入安理会，这也是日本自1956年加入联合国以来第12次成为安理会非常任理事国，在联合国会员国中次数最多。

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针对俄罗斯入侵乌克兰和朝鲜连续发射弹道导弹，安理会未能采取有效措施。联合国宪章、国际法和以往安理会的决议被忽视，联合国成员国的不满情绪有所增加。日本外相林芳正就此表示：“我们的目标是维护和加强以法治为基础的国际秩序。”

非常任理事国按区域组选定，日本是亚太地区的统一候补，这事实上也是一种信任投票，在这轮投票中，日本取代了任期到今年年底的印度。

日本官房长官松野博一在10日午前的记者会见中就日本当选联合国安理会非常任理事国指出：我们将通过与各国的密切沟通和认真对话，为发挥安保理的作用展开合作，为强化基于法制的国际秩序而努力。

鉴于俄罗斯入侵乌克兰和朝鲜的推进核导开发，松野表示：“安理会没有有效运作，现在是考验安理会的时候。另一方面，许多国家持续期待包括安理会在内的联合国能够打开局面，这也是事实。”

针对日本自2016-17年以来第12次成为安理会非常任理事国，为联合国历史上最多一事，松野强调，“这体现了各国对于日本能够为联合国做出贡献充满信心”。为实现日本成为常任理事国的目标，松野指出：“通过日本作为非常任理事国的活动，展示日本能够为维护国际社会和平与安全做出贡献的能力和意愿，希望为包括日本加入常任理事国在内的安保理的改革增添力量。”

安理会由5个常任理事国和10个非常任理事国组成。非常任理事国按地区分配名额，改选需要得到联大（193个国家）投票国三分之二的支持，日本之外，非洲的1个名额莫桑比克当选，中南美1个名额厄瓜多尔当选，西欧及其他的2个名额为瑞士和马耳他当选，上述国家均为统一候补，无竞争对手，投票实际上都为信任投票。