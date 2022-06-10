爱丽舍宫：马克龙访问基辅日期尚待确定

法国/乌克兰/欧盟

法国总统府周五宣称，法国总统马克龙下周将访问罗马尼亚和摩尔多瓦，向受到乌克兰战争影响的国家表达支持。"马克龙对乌克兰首都基辅的访问日期尚待确定。法新社称，马克龙此行可能与乌克兰加入欧盟的候选资格审查的结果有关。据传欧盟委员会下周将建议给予乌克兰欧盟候选国地位。

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法新社消息，爱丽舍宫周五宣称，马克龙将于下周二前往罗马尼亚，并将与罗马尼亚总统约翰尼斯一起前往北约基地，视察驻扎在那里的法国军队。马克龙将明确表达对北约及欧洲盟友的承诺。目前，有500法国士兵驻扎在此，法国并部署了最先进的地对空导弹。

马克龙于周三前往摩尔多瓦，以表达法国对这个受乌克兰战争影响国家的支持。摩尔多瓦于3月3日提交了加入欧盟的申请，乌克兰（2 月 28 日）和格鲁吉亚（3 月 3 日）也分别提交加入欧盟申请。

爱丽舍宫称，目前尚未为马克龙访问乌克兰进行“准备”。(马克龙对基辅的访问）将在“时机成熟”时进行。爱丽舍宫称，马克龙将能够传达出“非常实用的信息”并“对泽连斯基总统最有用的时候”进行。

法新社称，(马克龙）此行可能与乌克兰加入欧盟的候选资格审查的结果有关。乌克兰入盟申请应在6月23日至24日在布鲁塞尔举行的欧洲峰会上讨论。

另据美媒周五引述知情人士报道，预料欧盟委员会下周将作出建议，即提议给予乌克兰欧盟候选成员国的地位，这将是迈向欧盟成员国路途上的关键一步。

报道引述不愿透露姓名的知情人士称，有关建议将需要经辩论与采纳，而且将附带条件，这些条件与法治及反贪污立法相关。

报道称，目前还没有快速捷径让乌克兰可加快程序，乌克兰仍需要克服来自多个国家的反对意见，这些国家反对扩大欧盟。

如果欧盟委员会正式给予建议，还需欧盟各成员国批准，乌克兰才能正式获得候选成员国地位。欧盟领导人6月23日至24日将在布鲁塞尔讨论此事，但报道称，有多个国家已表态反对，认为不应向乌克兰给予优先于现有申请国的待遇。