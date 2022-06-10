美国明星投资商Ray Dalio：美国正处于与中国和俄罗斯开战的边缘

俄罗斯侵乌战争

在台湾问题上，美中关系日益恶化，德国也对中国更为戒备。

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据德国《明镜》周刊报道，中美两国防长会晤显示，两国离得有多远。中国防长魏凤和威胁美国防长说，“如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战。”近年来，两个世界大国的关系日益恶化。在安全问题上尤其问题多多，其中包括台湾、南中国海和乌克兰战争。上个月，美国国务卿布林肯称中国为长期内对国际秩序的最大挑战。中国认为台湾是一个逃离的省份，应该与大陆统一，必要时通过军事力量达成统一。美国在这个问题上奉行的是战略模糊路线。虽然美国保证支持台湾建立起防御能力，但没有明确承诺在发生战争时向该岛提供援助。美国国防部周五重申，美国仍然致力于长期的一个中国政策。但美国日前向台军售，引起中国强烈反对。中国防长魏凤和在两国防长会晤上发出的威胁显示，他走的显然是对抗美国的路线。

《明镜》周刊还发表了对美国对冲基金经理和亿万富翁 Ray Dalio 的采访。达里奥被认为是危机专家。他预测西方面临黑暗时期，“美国正处于即将与中国和俄罗斯开战的边缘。”

德国《世界报》报道说，由于普京对乌克兰发动了战争，德国已经停止与俄罗斯科学家的合作。现在，德国联邦研究部也希望“非常严格地审查”与中国的研究合作。北京的间谍活动也被认为是双边关系上的一个沉重包袱。多年来，科学界一直在讨论，在什么条件下可以与专制国家的科学家进行联合研究。到现在为止，德国信奉的是研究自由第一。但乌克兰战争改变了这一基调。专家认为，“如果中国袭击台湾，那就跨越了红线”，与中国的科研合作就不能再继续。