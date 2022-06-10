美国消费物价飆涨 拜登：必须迅速行动降低通膨压力

美国/经济/通胀

美国总统拜登周五表示，必须采取进一步行动，迅速减缓美国的通胀，拜登并称这是他的“经济优先要务”；美国5月份消费价格创下40年来新高。美国财长耶伦预料，美国经济不会陷入衰退，但增长速度会放缓。

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美国劳工部周五公布的统计显示，美国5月消费者价格指数较去年同期飆涨8.6%，高于4月的年增8.3%。并刷新了1981年12月以来的通胀纪录。

根据报告，能源价格在过去一年来飆涨34.6%，是2005年9月以来最大涨幅；粮食价格上涨10.1%，为1981年3月以来首次涨幅超过10%。

拜登将物价飙涨主要怪罪于"普京通膨"（Putin's Price Hike），因俄罗斯总统普京2月底挥军入侵乌克兰导致物价加速上涨。

拜登周五在声明指出："在我们持续致力捍卫乌克兰自由之际，我们必须做得更多、更迅速地将美国物价降下来。"

另据报道，美国财长耶伦表示，她预料美国经济不会陷入衰退，但增长速度绝对会放缓。

耶伦在《纽约时报》一个活动上说，消费者支出非常强劲，投资支出稳健，她不认为美国经济会陷入衰退。

她表示："我知道民众因通胀而非常苦恼，这是正确的，但没任何迹象表明经济即将衰退。"

她说看到一条通往软着陆的道路，可避免经济衰退。

耶伦并指，她认为汽油价格不会很快回落。