美国财政部报告: 中国继续被列入汇率操纵国观察名单

美国/中国/汇率

美国财政部周五公布汇率报告，去年被视为符合汇率操纵3项标准的台湾、越南情况改善，符合项目减少，改被列入观察名单。中国则继续被列入汇率操纵国观察名单。美国财政部没有将任何贸易伙伴列为汇率操纵国。

广告 继续浏览后续

中央社消息，美国财政部周五公布汇率报告，检视2021年度美国主要贸易伙伴宏观经济与外汇政策。

报告没有点名任何贸易伙伴为汇率操纵国。至于连续被2021年4月及12月报告点名符合3项检视标准的台湾与越南，2021年符合少于3项标准，改列观察名单；但报告指出，美国会持续对台湾、越南宏观经济与外汇政策进行深度分析，直到他们在至少连续2次报告中不再符合任何标准。

针对台湾，报告表示，美国财政部2021年5月与台湾进行双边磋商，讨论颇具成效，有助双方就美方所关切台湾汇率行为等相关政策议题，达成共识。报告说，财政部会持续与台湾当局密切磋商。

另有10国持续被列入匯率操纵国观察名单，包括中国、日本、韩国、德国、意大利、印度、马来西亚、新加坡、泰国与墨西哥。

报告点名北京表示，中国没有公布外汇干预数据，汇率机制主要特性也欠缺透明度，使中国成为重要经济体中的离群者（outlier），美国财政部未来会密切关注中国国有银行外汇行为。

虽未被正式认定为汇率操纵国，报告指瑞士符合3项标准，美国将持续与瑞士加强双边磋商。瑞士2020年12月、2021年4月曾被认为符合3项标准，但2021年12月仅符合2项，改被列入观察名单。