中共二十大前瞻

中国国家主席习近平出席了2022年4月8日在北京人民大会堂举行的北京冬奥会和残奥会榜样的表彰仪式。2022年6月9日，习近平在四川考察时又强调继续清零不动摇。

中共总书记习近平在相隔一个月后，再次出乎意料发出坚决清零不动摇的命令。此刻中国的疫情比本来就不太严重的数月前更不严重，习近平为什么还要坚持虚无缥缈的清零？

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观察人士最直接的感觉是，这应该与国务院总理李克强近日主持召开的10万人大会以及国务院下达的“九不准命令”有关。

引起海内外强烈关注的上海封城进入末期后，中国社会反对僵化清零的呼声越来越多，不少人以为当局或可采取灵活政策，像大多数国家那样，以较科学较开放较少造成次生灾害的方式管理疫情，所以习近平突然重申清零令人意外。因为清零，封城，已给中国经济带来了严重恶果。 『彭博经济』甚至预测，中国今年经济增长可能历史性跌至2%。

但是习近平利用去四川考察的机会再次重申清零。他说，“要毫不动摇坚持动态清零总方针，坚定信心，排除干扰，克服麻痹思想，抓紧抓实疫情防控重点工作，坚决巩固住来之不易的疫情防控成果。”

习近平说“排除干扰”坚持动态清零，他这里指的干扰应不会是来自某个街区，甚至某个城市试图采取的与严酷清零略有区别的防疫措施，而针对的应是能够削弱其严酷的清零政策，从而为发展经济创造空间的具有一定决策能力的人物。众所周知，近来推出一系列措施“救经济”的，就是中国国务院总理李克强。

面临经济衰退的严重恶果，李克强主持的中国国务院数周来推出一系列措施，而国务院6月5日发布的直接针对防疫的“九不准命令”，可能是导致习近平再次强调坚决清零不动摇的导火索。

“九不准”的核心意思是，要求坚决防止疫情防控措施简单化，一刀切和层层加码，不准随意扩大限制出行范围，不准随意延长中、高风险地区及封控区的管控时间，不准随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围，不准对符合条件返乡的高校学生采取隔离等措施等等。

习近平一刀切的清零政策严重挫伤中国经济， “九不准命令”就是针对“一刀切”而来。有分析认为，并不能简单地把“九不准”解释为针对习近平的清零而来，应该是清零政策破功后，采取的比较务实的补救办法，如果将此解释为是“救经济派”与“清零派”的斗争，似乎有点牵强，但“九不准”明确包含着着否定粗暴清零的信息。

这个事实上有点掏空清零政策的“九不准”，也是打着“在动态清零总方针的前提下”的旗号进行的。但“九不准”与“动态清零的总方针”是矛盾的。动态清零，就是在一个小区发现几例确诊病例后，为阻止蔓延，立即采取封闭小区的严厉隔离政策，封闭小区通常是封城的前奏，上海，西安，郑州都是一个路子。

世界上许多国家面对毒性不强，传染超快的奥米克戎变种，普遍采取开放式应对，因为这种病毒你无法把它封锁在一座小区，一座城市，甚至一国之内，封锁不是良策。中国领导人习近平把早期应对疫情时采取的一套强制隔离斩断传染链的措施视为亲自指挥取得的行之有效的办法，进而总结为动态清零政策，但推及奥米克戎变种，不但不奏效，人为制造的人道灾难远远超过疫情本身带来的灾难，上海的例子已经最好的说明。

清零造成的最大灾难，就是封城切断了供应链，切断了经济活动，给中国经济带来不可估量的严重后果。也就是在经济恶果频现的背景下，李克强频频推出紧急措施补救。海外媒体一时有诸多分析，认为面对经济崩溃的威胁，党内对习近平的不满再次凸显，内斗加剧，习近平为保住二十大顺利连任，不得不后退一步，李克强有了出面领导救经济的可能，救经济救成功了，也仍可以归到习近平亲自指挥的名下。华尔街日报分析相关报道分析，李克强正在从习近平的阴影中走出来，任期还剩几个月的李克强，本人也希望能够对未来的总理人选产生影响。

在 “九不准”出台前，5月25日，李克强召开旨在稳住经济的10万人大会，在习近平很早就揽走本属于李克强主管的经济大权、很少给其话事权的机会之后，李克强走上第一线主持大会，『北京之春』荣誉主编胡平分析，应该是李克强的主意赢得了几个政治局常委的赞同，习近平不高兴也不能不允许。另有分析人士认为，声势浩大的10万人大会凸显了李克强在“救经济”中的主导作用。

李克强讲话中提及，3月4月以来，就业、工业生产、用电，货运指标严重下行，比2020年疫情最严重时期造成的冲击还大。李克强讲话似有意避免在习近平念兹在兹的抗疫问题上触礁，他这样表述，发展是解决中国一切问题的基础和关键，疫情防控需要财力物力保障，保就业保民生防风险都需要发展来支撑。他的话其实是在暗示，一切都离不开经济，经济垮了，还谈什么疫情防控。

从推出一系列拯救经济的措施到主持10万人大会，再到明确针对动态清零的“九不准”，中共党内务实一派的力量似在凸显出来。有分析指出，这可能让习近平感到一种威胁，对他而言，维持清零，实际上是在维持一尊的地位，维持亲自指挥亲自部署的英明领袖的形象，清零决策，应成为他二十大连任的最有说服力的功绩之一，这可能就是为什么习近平再次出面提醒坚决清零不动摇的重大原因。

清零已经成了习近平制造的让党内服从的政治戒条，坚决清零，谁不坚决，谁就是异己，谁想转向，就要排除干扰，为了在二十大顺利连任，习近平不顾一切。

即使现在疫情在北京街头已变得星星点点，只要这里那里，出现几例，习近平要求“坚决清零不动摇”的理由就存在。清零成了习近平压制异己，保持威望的重要手段。