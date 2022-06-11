冯德莱恩再访基辅：下周末前完成乌克兰申请欧盟候选资格评估

欧盟/乌克兰/俄罗斯/基辅

欧盟委员会主席冯德莱恩周六访问基辅与乌克兰总统泽连斯基会面，讨论乌克兰加入欧盟的申请。冯德莱恩承诺，下周对乌克兰申请加入欧盟作出回应。周末，俄军砲轰北顿内茨克化工厂，漏油引发猛烈大火。

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法新社报道，冯德莱恩在与泽连斯基会晤后举行简短新闻发布会。冯德莱恩说：“今天的讨论将使我们能够在下周末之前完成我们(对乌克兰申请加入欧盟）的评估”。她并强调，乌克兰在申请候选资格方面“做了很多”，但“还有很多工作要做”，尤其是在反腐败方面。

泽连斯基说，对乌克兰和欧盟来说，这是决定性时刻。

欧盟委员会主席冯德莱恩随后与乌克兰总理什米加尔进行了会谈，这是她自战争开始以来第二次访问基辅，上一次访问是在4 月8日。

法新社称，两位领导人讨论了关于乌克兰与欧盟协调的技术性问题。什米加尔在社交平台发文称，“这是乌克兰加入欧盟的实际具体步骤，将增强双方的力量并有助于我们击败敌人”。

美国媒体此前在引述知情人士报道，预料欧盟委员会下周将作出建议，即提议向乌克兰给予欧盟候选成员国的地位，这将是乌克兰迈向欧盟成员国路途上的关键一步。如果欧盟委员会正式给予建议，还需欧盟各成员国批准，乌克兰才能正式获得候选成员国地位。

法新社称，乌克兰要求欧盟在6月底之前就乌克兰加入欧盟做出具体的“法律承诺”，以获得进入欧盟的正式候选人身份，但27国在这个问题上仍存在很大分歧。

虽然许多国家，主要是东欧国家，都支持乌克兰的成员资格，其中一些国家如荷兰或丹麦，还有德国和现在担任欧盟轮值主席的法国则趋向保守。

而即使乌克兰获得“候选地位”，也仅是开始一个谈判进程和潜在的改革进程，这可能需要数年甚至数十年的时间才能最终加入欧盟。几个欧盟国家因此对基辅“加速”进程寄予厚望。

而与此同时，乌克兰东部地区乌军仍在与2月24日入侵乌克兰的俄罗斯军队进行战斗。

乌克兰东部卢甘斯克州州长盖戴周六表示，俄罗斯军队炮轰乌克兰前线城市北顿内茨克的阿佐特化工厂（Azot），造成数吨燃油外漏后引发猛烈大火。

盖戴（Serhiy Gaidai）周六在全国电视台上作以上表示，但没有明言阿佐特化工厂的大火是否已扑灭。有数百名平民躲在那座化工厂内避难。

盖戴说，北顿内茨克境内战斗没有停止。位于乌东卢甘斯克州的这座城市已成为俄军挺进的焦点所在。