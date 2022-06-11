台湾问题美中交锋 北京威胁不惜一战

中美关系

2022年6月9-10日，新加坡香格里拉安全会议，美中在台湾问题上针锋相对。

美中两国国防部长新加坡面对面会谈时针锋相对，中国国防部长魏凤和警告对方，中国为阻止台湾“不惜一战”。台湾则批北京相关说法“荒诞”。

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美国防长奥斯仃与中国防长魏凤和利用在新加坡出席香格里拉安全对话的机会会面。中国国防部发言人吴谦会后在媒体吹风会上称，魏凤和在会上警告，“如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战，不惜代价、坚决粉碎任何“台独”分裂图谋，坚决维护国家主权和领土完整。”。

稍早中国国防部官网发布的简短新闻稿并没有这一段“不惜一战”的说法，只是称“以台治华”不会得逞，反对美国对台军售，并称“坚决粉碎台独图谋”等等。

凤凰网播出的视频显示，魏凤和事后对中国媒体称：与美国防长的谈话“很坦诚，也顺利”。

美国防长奥斯仃在会谈时则警告中国“避免对台湾采取破坏稳定的进一步行动”。奥斯仃重申台海和平稳定的重要性，反对单方面改变现状。

美国国防部会后发布的声明说，奥斯仃在会晤中重申了美国在台湾关系法、美中三个联合公报以及六项保证指导下长期奉行的一个中国政策。

美国国防部的声明还表示，双方还讨论了全球以及地区安全问题，包括朝鲜问题和俄罗斯侵乌战争。奥斯汀在会晤中谈到了两国负责任地管控竞争同时维持通讯管道畅通的必要性。

中国军方发言人则称，魏凤和在会上说：“谁想在乌克兰问题上借题发挥，损害中国权益，我们必须坚决反制”。

尽管在台湾问题上激烈交锋，中国国防部发言人吴谦总结称：“这是一次坦承积极，富有建设性的战略沟通”。“下一步双方将通过军事外交渠道，商讨两军交流合作事宜。”

根据中央社报道，台湾外交部发言人欧江安就美中防长会谈表示，对美国政府再次以具体行动支持台海和平稳定表达感谢，强调“中华民国台湾是主权独立国家”，中方相关表述是“荒诞说法”。

另外，台湾中华民国总统蔡英文10日晚间对“哥本哈根民主峰会”发表视讯演说时表示，台湾和乌克兰一样，不会屈服于压力。

主持“哥本哈根民主峰会”的北约前秘书长拉斯穆森9日对美国『新闻周刊』表示，乌克兰战争可能导致北京延后侵台。因为中国看到，俄罗斯侵乌后，西方团结起来，向乌克兰运送武器，并对俄国实施命中要害的制裁。“中国当局也意识到，一旦他们对台动武，可能遭受与俄罗斯一样的待遇”。