唐山女子遭群殴 官媒曲笔装中立被指无耻

中国妇女

中国河北唐山一伙肌肉爆爆的壮男餐馆围殴几位无辜女子事件，因为相关视频在社交网络的广泛传播，激起全社会的愤怒，现在中国官媒也加入了进去，慷慨激昂地怒斥，大有“严打”之势。

广告 继续浏览后续

但一些网民指出，此事只是冰山一角，社会对女权的不尊重相当普遍。有人举例说，街头流氓成性的泼赖也就罢了，就连北京青年报第一时间对这件“社会新闻”的报道，令人瞠目，看了你根本分不清谁是暴徒!

该报“北京头条”6月10日涉及唐山群殴女子事件相关报道的关键细节是这样描述的：“网传监视视频显示：一名男子靠近几名女子的餐桌后与对方交谈，几秒钟后双方开始由推搡直至爆发了肢体冲突，双方扭打到一起后，几名男子从店外冲了进来加入了战局，对抗几名女子”。

真是“独具慧眼”，偏偏与其他网民从“网传监视视频”看到的场面不同。该报把几名男子走进餐厅后其中一位转身向前，骚扰一位坐在前面的女子说成“与对方交谈”，男子似乎把手放在女子背上，被女子推开，然后男子开打，却被描绘成“双方开始由推搡直至爆发了肢体冲突”，各大一棒，把起恶的一方与遭到挑衅的一方一笔化为对等的“双方”。视频上明明是那男子先打了过去， 不肯束手待毙的女子起而反抗，却被写成双方推搡，“双方扭打”，完全是一场平等的战斗。后面的描绘更令人吃惊，明明是以众欺寡，两名女子先后被九名男人打倒在地，北青的文章却兴致勃勃地写成，“几名男子从店外冲了进来加入了战局”， “对抗几名女子”，这是在“对抗”么，画面上，两名女子被打倒在地，一名被拖到店外继续暴打......

唐山市当局周六称，已抓获“寻衅滋事”的九名男子。被伤害的四名女子中，两人住院，另外两位轻伤。一帮青壮男人，竟可在人人进出之酒馆欺侮骚扰女性，不能遂意，便拳打脚踢，有不少网民揭露，绝非河北唐山才有此事!

澎湃新闻报导，在中国裁判文书网以“女性”、“殴打”、“搭讪”、“骚扰”等关键字搜寻后发现，过去几年间已发生数起女性因拒绝搭讪而被殴打成伤的案件。但有些网民指出，没有打成“案件”的，没有引起官司和官媒报道的，被压下来的多得不计其数。另外，家庭暴力问题在中国也相当严重，法新社引述官方的中国妇女联合会2013年公布的调查显示，大约四分之一已婚女子遭受家暴。

唐山女子遭群殴暴力事件只是被人把视频传输上网，才引起全社会愤怒，才遭至官媒厉声谴责，而造成这种光天化日下欺凌女性的根源又在哪里呢？这种每每以“严打”匆匆了事的行为，又能在多大程度上解决社会的愚昧，对女人的敌视，对弱者的霸凌呢？

有网友批评，现在连官媒也怒不可遏，显得比任何人都还要公正，殊不知，官媒日常报道存在的那种文过饰非，掩盖真相，一切只是为了宣传需要，不正是社会风气败坏，乃至好坏难辨的助推器么？