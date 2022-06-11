法国防长：法国将加强并升级在亚太地区的军力部署

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法国国防部长勒科尔努周六在新加坡"香格里拉对话"中宣布，尽管乌克兰发生危机，法国将加强并升级在亚太地区的军力部署，法国不会因俄乌战争转移视线，因"印太稳定也是欧洲议题"。

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法新社消息，勒科尔努周六在"香格里拉对话"亚太国防与安全论坛上接受提问时表示："有些伙伴担心并疑惑乌克兰危机是否会转移印太地区焦点，是否会让法国重新思考在印太地区的投入，这是绝不可能的。"

他在演说中指出，明年法国"将持续强化与现代化我们常驻部署军力"。2025年前，印太会有6艘全新海洋巡逻舰，其中两艘今年起就会出现在太平洋，"进行巡视与主权任务"：一艘驻守法属新喀里多尼亚（Nouvelle-Calédonie），另一艘则在法属波利尼西亚（Polynésie）。

目前法国在此区有4艘巡逻舰，因此法国等于将新增2艘巡逻舰，且皆为全新型号。

此外，空军战力也将升级，"5架太平洋地区的猎鹰号也将由5架新型号代替"。法国今年在亚太地区以"飞马22"（Pégase 22）为名的主权任务，预计也将以阵风战机（Rafale）搭配军事运输机A400M。

勒科尔努强调，法国军力将持续参与多场多边军事演习，其中有几场将由法国主持，目的是"在该区维持重要的存在，以显示法国对亚太地区稳定的承诺"。

他并表明，法国印太策略"没有针对任何国家"，只是支持多边防御机制。

勒科尔努表示，法国也希望加入东盟国防部长扩大会议，该组织集结东盟以及8个区域国家，包括美、中两国。

勒科尔努并在推特上强调，印太与欧盟安全息息相关。他表示"以欧盟轮值主席国身分，我重申：印太议题也是欧洲议题；欧洲安全威胁也对印太带来影响。"

勒科尔努在另一则推文中称法国为"印太国家"，并承诺透过多边途径与伙伴关系维护区域稳定安全。

中央社援引法媒分析，去年澳洲无预警终止合作打造传统动力潜舰舰队的计划，并在面对中国日益增长的威胁下，改宣布与美、英缔结"澳英美三方安全伙伴"（AUKUS）联盟，使法国亚太战略气势大幅受挫。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）周六稍早宣布，将就取消与法国的潜舰交易一事，与法国海军船舶集团（Naval Group）达成5亿5500万欧元和解协议，预计两国关系与合作将迅速重建。

对此勒科尔努在新加坡向记者表示，这份协议"让法澳双边关系翻开新的一页，得以放眼未来"，而且与澳洲的关系"十分珍贵"。