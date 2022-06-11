美国国务院设立“中国组”

美国-中国

美国国务卿布林肯近日宣布，国务院正在设立一个“中国组”，以应对美国在21世纪面对的最重要的地缘政治威胁。

广告 继续浏览后续

布林肯没有提及“中国组”的具体情况，包括人员编制、预算、架构和工作流程等。国务院一位发言人在回答媒体询问相关细节时表示，“中国组”是国务院的一个综合团队。

根据《外交政策》杂志网站披露，这个新实体是一个专注于跟踪中国全球活动的中心化枢纽，计划增加专门跟踪中国的官员人数，以追踪北京在全球主要国家日益增长的足迹。这些变化可能包括增加20至30名工作人员，这意味着从国务院中国科目前的25人增加到60人左右。国务院专门为“中国组”设有自己的办公大楼并正在进行装修改造。

就像一些观察人士所指出的，在华府，没有什么比成立一个新机构说明一件事的重要。美国一些研究中美关系的专家认为，国务院组建“中国组”是拜登政府在中国问题上向美国民众和国会表明的一个态度。

在此之前，美国国防部和中央情报局（CIA）相继成立了专门针对中国的部门。国防部成立了一个新的中国工作组，“以审视我们的战略、作战概念、科技、军力态势等”。中央情报局局长伯恩斯也宣布成立一个高级别的“中国任务中心”。

美国在台协会台北办事处前处长的包道格说，中国是美国在新时代最大的挑战，藉由投入资源，特别是人力资源，向世界展示，美国如何与中国竞争的对抗，并获得最好的成果。