路透社：德法意领导人据报月底前到访基辅会晤泽连斯基

法国/德国/基辅/乌克兰

德国《图片报》周六引述法国和乌克兰政府消息人士报道，德国总理朔尔茨与法国总统马克龙和意大利总理德拉吉，将于本月底的七国集团峰会前到访基辅，与乌克兰总统泽连斯基会面。

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路透社报道，一位德国政府发言人向路透社表示，"我们无法证实这一消息"，而法国总统府爱丽舍宫与意大利政府也没有立即

回应路透社关于证实这一消息的请求。

自俄罗斯军队2月24日入侵乌克兰以来，法、德、意三国领导人都没有到访过基辅。

路透社称，自俄罗斯入侵乌克兰以来，法国总统马克龙"经常"与俄罗斯总统普京通电话，旨在争取双方达成停火并启动基辅和莫斯科之间的实质性谈判，但到目前为止没有取得成果，也引起部分东欧和波罗的海国家的批评。

德国自2022年1月起担任G7轮值主席，G7领导人峰会预定6月26日至28日在德南巴伐利亚邦阿尔卑斯山区艾尔莫城堡（Schloss Elmau）召开。

法国总统府爱丽舍宫周五表示，马克龙下周出访罗马尼亚及摩尔多瓦，但目前尚未为马克龙访问乌克兰进行“准备”。总统府的消息称，马克龙对乌克兰的访问"将在时机成熟时进行"。而法新社称，(马克龙）此行可能与乌克兰加入欧盟的候选资格审查的结果有关。