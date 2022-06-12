世贸召开部长级会议　伊维拉：对达成协议"审慎乐观"

世贸/粮食/新冠疫情

世贸组织四年多来的首次部长级会议周日在日内瓦举行，会议旨在164个成员国就渔业、抗新冠病毒疫苗专利及避免全球粮食危机战略达成一致。世贸总干事伊维拉表示，对会议能够达成一两份协议"审慎乐观"。

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法新社报道，世贸部长级会议一开始，世贸组织总干事伊维拉就表示，她对会议能达成部分协议“谨慎乐观”。伊维拉说，自上一次部长级会议以来，世界变得更复杂，道路将崎岖不平，如果能够取得一至两个成果已算成功，她感到审慎乐观。

欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯也表示，欧盟一直与所有成员国努力准备一份多边粮食安全方案，他并批评俄罗斯把粮食作为"战争武器"。

会议一连4天举行，首要议程是俄乌战争对粮食安全的影响，另外也会讨论过度捕捞以及平等获得新冠疫苗等问题。

为期4天的会议一开始的重点就是俄罗斯入侵乌克兰的战争如何冲击粮食安全，俄乌传统上是提供数以亿计人口粮食的全球粮仓。

世贸组织希望把批评俄罗斯对乌开战集中在会议首日进行。预计与会的超过百位部长中，预料许多人将发表措辞严厉的声明。

另外针对助长非法捕捞的补贴作法，在历经20多年协商后，有官员审慎乐观认为各国终于可能同意禁止补贴的做法。

世贸组织表示，相关谈判相当接近完成，日内瓦一名外交消息人士则告诉法新社："最近出现进展，但这些依然是很困难的议题。"

另外，世贸组织各国部长也将试图让世贸组织拥有一套联手应对新冠疫情的方案，但目前仍存在重大障碍。印度与南非曾要求暂停保护新冠疫苗和其他抗疫疗法的知识产权，以确保穷国拥有更公平的抗疫渠道。

经过多轮谈判后，欧盟、美国、印度、南非达成妥协，并以此为基础起草有关的草案。草案允许多数发展中国家（不含中国）可以不经专利所有者授权，自行生产新冠疫苗，但双方对此仍有意见。

英国与瑞士拒绝签署，它们与制药产业都认为，这样做将不利于投资创新。公共利益团体则不满草案只纳入疫苗，不包括治疗和诊断方式。

医生无疆界组织警告："要达到确保各地人民拥有取得新冠医疗工具挽救性命，目前的协商还相差很远。