俄军猛攻北顿内茨克 乌东州长预计一两天内恐被占领

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俄乌战事焦点继续集中在乌克兰东部顿巴斯地区，卢甘斯克州长盖代说，乌俄两军在北顿涅茨克市继续激烈巷战，俄军摧毁第二条连接当地与邻近城市利西昌斯克的桥梁，切断了可疏散平民或乌克兰士兵撤离的路线，当地形势十分艰难。英国国防部称，俄军将尽全力近两日拿下这座城巿。

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路透社消息，北顿内茨克巿已成为控制东部的顿巴斯地区主战场。目前该市一部分地区已被战斗摧毁，北顿内茨克也是俄罗斯入侵乌克兰以来最激烈的战场。

卢甘斯克州州长盖代周日表示，俄罗斯军队已经占领了该城市的大部分地区，但乌克兰军队仍然控制着阿佐特化工厂（Azot），数百名平民在这里避难。

据盖代称，俄军周日摧毁了一座横跨顿涅茨河的桥梁，这座桥梁连接北顿内茨克巿与邻近的利西昌斯克市。

另据英国国防部周日指出，俄罗斯正运用在兵力和砲火上的优势，逐步占领乌克兰东部北顿内茨克巿及周边。乌东卢甘斯克州长盖代预计俄军将尽全力在"今天或明天拿下这座城巿"。

路透社报导，英国国防部在情报更新最新推文中说，俄罗斯最近几周可能已经开始准备从一些战斗编队中部署第三营。

盖戴周日表示，乌克兰仍然控制位于北顿内茨克的化工厂，盖戴接受乌克兰的电视台访问时说："阿佐特化工厂没有被封锁，紧邻化工厂的街道上持续进行战斗"。

他表示，预计俄罗斯军队将尽全力今、明两天占领北顿内茨克。

另据法新社消息，俄罗斯周日声称，在乌克兰西部重要城市北顿涅茨克的战斗如火如荼之际，俄军在乌克兰西部“摧毁了一个大型武器库”，其中有欧美提供的先进武器。

另据报道，获俄罗斯承认的"顿涅茨克人民共和国"领导人普希林周日表示，他认为没有任何理由或先决条件，赦免两名在乌克兰作战时被捕，后来被法院判处死刑的英国人。这两名英国人和一名摩洛哥人，被"顿涅茨克人民共和国"法院裁定犯下试图推翻政权的僱佣兵活动，上周四被判死刑，两名英国人据报计划上诉。

另外，北约秘书长斯托尔滕贝格周日访问芬兰，与芬兰总统尼尼斯托会谈，讨论土耳其反对芬兰和瑞典加入北约的争议。斯托尔滕贝格表示，土耳其阻止瑞典和芬兰加入北约的申请可能无法在本月底举行的北约峰会上及时得到解决。他说，北约正在努力解决土耳其提出的问题。

斯托尔滕贝格说，没有任何北约成员国比土耳其曾经遭遇更多恐怖袭击，他认为土耳其提出的担忧是合理的，涉及恐怖主义和武器出口。斯托尔滕贝格强调，必须解决盟友的安全疑虑，北约将继续与土耳其谈判，本月底在马德里举行的北约峰会，并非最后期限。