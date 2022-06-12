唐山再爆暴力事件 涉事女被禁16小时 警方“吃案”

唐山再爆暴力事件

中央社报道，唐山市离谱殴女事件爆出后，一名女子在网上实名举报一起黑道团伙事件，指自身被黑道非法拘禁16小时，期间被关狗笼、殴打，但却遭到警方吃案；再度引发民怨四起。

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根据澎湃新闻、新黄河等陆媒报导，实名检举者是一名在酒吧驻唱的张姓女子，她在11日于个人微博发布一段时长1分30秒的影片，举报唐山路北区长宁道星际酒吧。

影片中，该名女子表示，她在驻唱歌手群里看到星际酒吧招聘的消息，5月17日应聘入职；5月23日下午，酒吧老板以发薪水为由叫女子与其友到酒吧，进入大厅后就被酒吧老板带领的一群工作人员包围，并被要求上交所有私人物品，不允许自己和同事离开。

这名女子说，这群黑道团伙（犯罪集团）对她们非法拘禁，要求上交所有私人物品，包括手机、钥匙等。期间，遭到对方的殴打辱骂、威胁恐吓、白纸画押，随后又转移地点，将她们关黑屋、关狗笼，时间长达16个小时。

该女说，她趁乱逃出酒吧，之后收到酒吧人员询问自己所在位置，她赶紧前往附近的派出所报警，但警方并未妥善处理，在接受了数小时询问后，派出所民警直到早上7点才出警。

但首次出警仅在酒吧拿回被扣留的私人物品，其他被拘禁同事并未找到。她表示，「后来自己大闹派出所，酒吧另一个老板才把其他同事带了过来，但民警并未对酒吧相关人员进行处理，直接让他们走了。」

在网上实名举报亲身经历后，这名女子说，11日晚上，唐山市路北区祥丰道派出所人员透过电话联系，要求她删掉网上的实名举报的影片。

电话录音中，警方表示，「现在我们省市都非常重视，咱们都知道唐山机场路（暴力打人案）发生的事，引起了很多关注，我就算求你好了，你把视频（影片）删了」。

事件爆出后，再度引发中国民间对唐山的关注，纷纷呼吁应尽速扫黑、查处；另有网友讽刺说道：这间星际酒吧所在地是在「唐山市公安局对门」、「旁边是公安、法院、对面是检察院」，质疑唐山黑势力保护伞有多强大。

另据新浪新闻报导，涉事的星际酒吧开业不足2个月。

该报道说，河北省唐山市2名女子近日因拒绝搭讪遭围殴重伤，此事引发中国舆论高度关注、全网肉搜，官媒先后发文要求严惩。