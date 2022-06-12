美参院两党小组就加强枪械管制立法框架达成共识 拜登称"重要的一步"

美国/枪械管制/国会

美国参议院一个由民主、共和两党组成的小组，就加强枪械管制立法框架达成共识。美国总统拜登称赞这是"重要的一步"，但强调，这些措施远远不及他所要求的改革幅度。

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法新社报导，法案内容包括针对21岁以下购枪者进行更严格的背景调查、增加各州资源以防止武器落入有风险者手中，以及查缉非法贩卖枪支等。但法案不包括总统拜登提出，将购买半自动武器的合法年龄上调到21岁的建议。

由10名民主党和10名共和党议员组成的小组周日发表声明，形容这些建议在拯救生命的同时，也保护了守法美国人的宪法权利，期待获得广泛和两党的支持，将提案变成法律，保障儿童及学校安全，并减少全国各地的暴力威胁。

声明称，"我们在计划中增添必要的心理健康资源，提升学校安全和对学生的支持，并协助确保危险罪犯和被诊断为精神疾病患者的人无法购买武器。"

参议员还呼吁对心理健康服务和学校安全资源增加投资，并将家暴遭定罪者和遭法院发出限制令者纳入国家背景调查资料库。

参议院民主党领袖舒默形容，计划是良好的第一步，一旦制定立法细节，希望迅速将法案提交参议院表决。

总统拜登认为，虽然提议没有达到他的预期，但仍然是朝正确方向迈出重要步骤，将会是几十年来国会通过的最重要枪支安全立法。拜登呼吁两党议员不要拖延，迅速通过。

拜登发表声明指出，"这显然并未纳入所有我认为应该做的事情，但这显示我们正朝着正确方向迈出重要的一步，且这将是数十年来国会通过最重要的枪枝安全法案。"

拜登并表示，"在两党支持下，没有理由拖延（相关立法程序），（相关法案）也没有理由不在参众两院迅速通过。"