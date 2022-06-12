高敬文：九二共识并非台湾民众的共识

中国/台湾/政治

美国总统拜登5月底在日本曾经保证一旦台湾受到攻击，美国将军事干预，对此，北京谴责美国的上述立场违背一个中国原则，而美国则强调美国坚持一个中国政策，那么，一个中国原则与一个中国政策是否仅仅是文字游戏还是确实有其区别？法国知名汉学家，《中国的外交政策》一书的作者，曾经在台湾生活多年的香港浸会大学国际政治部主任高敬文教授近日就美中关系，台湾以及香港议题接受了法广的专访，在访谈中他回答了本台有关两岸关系的演变，台湾内部政党之间的分歧等一系列问题。

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法广： 今天美国国务卿布林肯应该发表一个有关中国问题的讲话，美国国内尤其是共和党人呼吁布林肯明确美国的台湾政策，也就是一旦台海爆发军事冲突美国将干预介入，北京谴责美国此举违背一个中国原则，而华盛顿坚持并没有违背一个中国政策。在您看来，一个中国原则与一个中国政策不尽相同，请您解释一下这两者之间的区别？

高敬文： 这一差别其实在中美邦交之后就存在，要追溯到1972年尼克松访华以及上海公告，中国认为一个中国是中华人民共和国，美国邦交时就承认与中华人民共和国是官方关系，而与台湾的关系是非官方的关系，这是1972年和1979年邦交时的情况，当时中台两边都认为只有一个中国，当然台湾与大陆对一个中国的定义不同，对台湾来说一个中国是中华民国 不是中华人民共和国，美国接受这种状况而不是承认 英文是acknowledge，所以一个中国政策也是欧盟所执行的，就是与中国是官方关系与台湾是非官方关系，是一种务实的关系，也就是与一个实体之间的关系 虽然不说他是一个国家，但是我们知道他同中华人民共和国是分开的，而且美国在这方面要比别国走得更远，美国认为台湾的国际地位事实上是“未确定“。美国最近自2020年来在中国政策上除了台湾关系法，三个公报，又增加了六个保证，六个保证是对台湾的保证其中包括美方认为台湾的国际地位未确定，只有美国有上述立场 其他国家都认为台湾属于中国，但是不明确究竟是哪个中国。

法广： 美国国内确实有共和党人认为美国应该公开承认台湾作为一个独立的国家……

高敬文：确实有这个说法，但是，我们知道结果会怎么样,如果美国承认台湾是一个独立的国家中国大陆马上断交,断交以后当然还可以有非官方的关系,但是关系会变得更加不稳定。

法广： 您说的是美中关系吗？

高敬文：对，但我觉得不会发生，按照我的了解，没有一个美国政府会恢复与台湾的邦交关系，79年里根竞选总统时共和党曾经有人提出恢复与台湾建交，但他当选后不仅没有做而且他的政策恰恰相反，所以我估计不会发生。这并不意味着美台关系不可以深入，事实上已经很深入了，但只是非官方的关系，这种状况会继续下去。

法广： 现实的问题是世卫年会正在召开，台湾是否以观察员地位与会再度引人关注。

高敬文：这是另外的问题：如何实际解决台湾的国际地位问题？许多国家都支持上述提议，这是一个正义的问题，台湾的参与并不意味着台湾就不属于中国，目前还没有统一，统一之前台湾应该拥有什么样的国际地位？这个问题大陆始终没有回答！这是一个实际的问题！

法广： 这确实并不涉及台湾是否是独立国家 但由于世卫组织的运作规则，台湾的参与必须由世卫成员国投票表决，但是由于北京的影响力，只要中国反对，台湾就无法出席。

高敬文：而且我们知道中国大陆的条件是什么，他们要求台湾承认九二共识，也就是一个中国，各自表述，但这个是国民党的看法 而不是民进党的看法，而且现在在台湾老实说新的共识并不是九二共识，而是台湾是一个独立的国家，虽然是独立国家但名字还是中华民国，也就是用的还是这个词 还是属于中国，但可能不是属于中华人民共和国，实际上是有两个中国，现在这么说可能有点晚，其实这个模式是德国模式，也就是一个民族两个国家，不过中文表述有些困难。

法广： 您说的台湾国内共识：是国民党与民进党的共识还是老百姓的共识？

高敬文：我想是老百姓的共识吧！事实上国民党与民进党都认为中华民国是一个独立的国家，但是民进党强调中华民国台湾，国民党强调是辛亥革命以来的中华民国，现在很明显蔡英文在国庆演说中说了，最主要的搬到台湾之后的中华民国，是一个新的中华民国，中华民国台湾，一个明显的变化 以前是整个中国 以后就是管理台湾及其周边的小岛，当然有很大的变化，但还是中华民国，还是同一个宪法，同一个国旗，同一个国歌。

法广： 说到台湾内部两党分歧，国民党屡次批评民进党过于亲美，认为台湾应该在中美博弈中中立 才能避免遭到大陆的打击，您觉得台湾有可能在中美冲突中不站边吗？

高敬文：首先我必须说一下台湾国内的政治情况，我觉得国民党重新执政的可能性很低，2024年或者2028年国民党获胜的可能性都很低，除非国民党能够改善自己的立场，因为国民党与台湾选民之间的距离越来越大，国民党已经成为过去，所以他们必须改革，才能够适合新的环境 这是其一，其二是中国大陆正在加快统一的步伐，习近平几年前就说了：台湾问题是我们这代人必须解决的问题所以很明显他们施加的压力越来越大！假如国民党变成执政党，恢复自己的影响力，但是问题是一样的！当然两岸关系可能会有所改善，马英九当总统最后一年2015年设法与习近平会见，在新加坡会见，问题是到一定的程度之后北京的要求是什么？还是开启政治谈判，但是台湾没有人接受政治谈判，没有人接受统一，没有人会接受台湾成为中华人民共和国的一个特区，香港模式大家都看到了香港今天的状况，台湾实际上是一个独立的民主国家，台湾的未来只有台湾人自己可以决定，而不是别人，所以这无法解决，其实世界上无解的问题最好是去管理而不是解决 和平共处吧！当然习近平给台湾施加很大的压力 但我并不认为国民党可以缓解这种压力，国民党也没有解药 所以所有台湾人都在同一条船上。

法广：法国战略研究基金会（FRS）亚洲部主任Valerie Niquet 女士在一本有关台湾的新书中说：如果2049年中国能够走向民主，台湾问题也就迎刃而解了。

高敬文：我们当然可以作梦啊！答案是在我们可以预见的未来中国不会民主化，所以要平衡中国的压力，台湾必须与美国保持友好的关系，必须同别的盟国包括日本与澳大利亚保持友好的关系，只有这样才能够平衡中国的军事压力，避免战争 ！最主要的就是避免战争！

法广： 您说在可预见的未来中国不可能民主化，您为什么这么说？

高敬文：大概是因为我年纪大了吧！不过，也说不准，中国大陆社会日益多元化 有许多民主的因素正在逐渐演变，城市化，中产阶级以及私营企业的发展，资产阶级，企业家他们应该成为未来民主化的实力之一，我也看到一些学生以及精英阶层的人他们也可以有影响，但是这种演变很慢 中国社会总体来讲十分保守，中国社会的目标主要是民生，改善自己的生活，再就是安全，安全第一，自由第二；政治安全第一，政治自由第二，这一点是很明显的。中国人怕乱 而且我也十分理解他们，中国大陆二十世纪，尤其是共产党上台之后一直就乱，毛泽东，大跃进，文化大革命一直就乱，所以现在大家都要安全，要稳定，但是自由还是必须的，有自由才可以有教育，不能将中国人当作母牛一样来管理，人毕竟是人，人需要有教育，需要有自己的看法，希望参加政治生活，但是这些变化会比较慢！

法广：法国媒体讨论中国问题时经常有人站出来为中共的成就辩护，说中共至少有将中国人带出贫困的功劳，您怎么看？

高敬文：其实，最大的功劳属于中国老百姓，邓小平，中共改革派的功劳是什么？就是把门打开，这当然很重要，打开以后谁辛苦？谁劳动？是中国的老百姓！谁下海？谁开厂？都是聪明的老百姓！是老百姓推动了中国的发展，当然你可以说共产党的政策好，领导有能力，政府机构里面确实有许多人有能力，但是这个制度有其自己的限制，最大限制就是不透明，政治不是秘密的，政治应该是公开的，政治生活必须是公开的，否则就没有政治生活，所以我认为中国政府早晚必须面对这个很大的矛盾，中国社会到目前一直被一个秘密社会所领导，很大的秘密社会，全世界最大的秘密社会，由九千五百万个党员组成的秘密社会，大部分党员并不参与政治，他们只是听话而已，他们代表政府维稳，控制老百姓，我觉得中国的政治生活会改变，但这需要时间！