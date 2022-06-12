中国廉价进口鱼充斥肯尼亚
发表时间：
东非国家肯尼亚（Kenya）也被称之为肯亚。在该国位于东非高原上的维多利亚湖区，当地以出产罗非鱼（tilapia）知名的捕捞行业正遭遇来自中国进口的鱼的竞争。这是本台法广（RFI）特派记者近期在非洲实地采访报道中所关注的话题之一，并已在上星期四的法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）中播出。
本台法广RFI法文网2022年06月02日星期四在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出特派记者自肯尼亚第三大城市、西部经济和交通中心基苏木（Kisumu）发回的一篇采访报道。在这座位于东非内陆、肯尼亚与乌干达和坦桑尼亚三国交界的湖区城市，本地鱼的售价要比从中国进口的鱼贵出一倍多，伤到了地方贸易。
这一法文专栏报导的原标题为：[Consommation: les poissons importés de Chine envahissent le Kenya]。换作中文可译为：[消费：中国进口的鱼入侵肯尼亚]。下面是简介以供分享。
肯尼亚维多利亚湖区产罗非鱼 -
本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道首先指出，在肯尼亚，位于基苏木地区（Kisumu）的维多利亚湖以出产罗非鱼（tilapia）知名。即可享用新鲜活鱼，也可晒干备用。当地渔民和市场女贩，有许多人是依赖这片宽阔的水域为生。但中国于几年前开始向肯尼亚出口鱼，而且价格所向披靡，损害了地方贸易。
据本台法广RFI特派记者阿尔巴娜（Albane Thirouard）自基苏木（Kisumu）发回的消息描述说，在维多利亚湖畔的Dunga滩边。夜间作业的渔民们在早上8点前返回了。船中有刚捕获不久的鲜鱼等待出售。一位名叫纳尔逊（Nelson）的渔民接受了采访。他说，这是一天的收成，有罗非鱼、猫鱼及多种尼罗河的鲈鱼。
自中国进口的鱼价格优势明显 -
纳尔逊是一名已经从业超过15年之久的老渔民。他看到了其工作的演变。由于湖泊污染和水风信子（jacinthes d’eau）的原因，捕捞到足量的鱼变得越来越困难。纳尔逊如今也需面对来自中国的竞争。他说，卖掉捕捞到的收成也变得越来越困难。从中国进口的鱼价格确实很低。以一种鲜鱼为例，当地土产价格为3.20欧元，而同样的中国货，价格只要1.20欧元，差距明显。
对鱼的需求超出当地供应能力 -
有业内人士提出，应禁止从中国进口的鱼。但肯尼亚当局所给出的回答首先是本地出产的鱼在数量上供不应求。以2019年为例，内罗毕曾预计，全年对鱼和海产的需求为50万吨，但肯尼亚市场上当年只有不到15万吨。
中国进口的冻鱼符合市场逻辑 -
在市中心的鱼市场，商人西蒙（Simon)接受采访说，来自中国的冰冻鱼在市场上极具竞争力。价格低但品质差一些。在基苏木（Kisumu），当地居民都同意这样一种说法：当地的鲜鱼味道要比自亚洲进口的更好。尽管，中国鱼的销量在减少，但仍有顾客。自中国进口的鱼满足了一种市场需求。由于价格差距极大，有钱人吃本地鱼，经济状况差的吃中国进口的鱼。
肯尼亚渔民调整传统作业方式 -
本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后指出，对问题的答案是，习惯于用小船网鱼的肯尼亚渔民着手在维多利亚湖从事水产养殖，尝试以提高产量来应对中国进口鱼的竞争。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
.
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅