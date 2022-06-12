中国廉价进口鱼充斥肯尼亚

非洲经济 / RFI采访

东非国家肯尼亚（Kenya）也被称之为肯亚。在该国位于东非高原上的维多利亚湖区，当地以出产罗非鱼（tilapia）知名的捕捞行业正遭遇来自中国进口的鱼的竞争。这是本台法广（RFI）特派记者近期在非洲实地采访报道中所关注的话题之一，并已在上星期四的法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）中播出。

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FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

本台法广RFI法文网2022年06月02日星期四在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出特派记者自肯尼亚第三大城市、西部经济和交通中心基苏木（Kisumu）发回的一篇采访报道。在这座位于东非内陆、肯尼亚与乌干达和坦桑尼亚三国交界的湖区城市，本地鱼的售价要比从中国进口的鱼贵出一倍多，伤到了地方贸易。

RFI Image Archive / La pêche illégale et la pollution sont deux des facteurs de la diminution du nombre de poissons dans le lac Victoria, plus grand lac en Afrique, et deuxième plus grand lac au monde. 存档图片：维多利亚湖是非洲第一大湖，位于肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚三国交界地带。 © RFI/Lucie Mouillaud

这一法文专栏报导的原标题为：[Consommation: les poissons importés de Chine envahissent le Kenya]。换作中文可译为：[消费：中国进口的鱼入侵肯尼亚]。下面是简介以供分享。

肯尼亚维多利亚湖区产罗非鱼 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道首先指出，在肯尼亚，位于基苏木地区（Kisumu）的维多利亚湖以出产罗非鱼（tilapia）知名。即可享用新鲜活鱼，也可晒干备用。当地渔民和市场女贩，有许多人是依赖这片宽阔的水域为生。但中国于几年前开始向肯尼亚出口鱼，而且价格所向披靡，损害了地方贸易。

RFI Carte Archive / Le Kenya: la région de Kisumu, au bord du lac Victoria est réputée pour ses tilapias. Ici, une carte du Kenya. (illustration) 存档地图：肯尼亚。维多利亚湖位于肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚三国交界地带，是非洲第一大湖。 ( Carte: SB/RFI )

据本台法广RFI特派记者阿尔巴娜（Albane Thirouard）自基苏木（Kisumu）发回的消息描述说，在维多利亚湖畔的Dunga滩边。夜间作业的渔民们在早上8点前返回了。船中有刚捕获不久的鲜鱼等待出售。一位名叫纳尔逊（Nelson）的渔民接受了采访。他说，这是一天的收成，有罗非鱼、猫鱼及多种尼罗河的鲈鱼。

自中国进口的鱼价格优势明显 -

纳尔逊是一名已经从业超过15年之久的老渔民。他看到了其工作的演变。由于湖泊污染和水风信子（jacinthes d’eau）的原因，捕捞到足量的鱼变得越来越困难。纳尔逊如今也需面对来自中国的竞争。他说，卖掉捕捞到的收成也变得越来越困难。从中国进口的鱼价格确实很低。以一种鲜鱼为例，当地土产价格为3.20欧元，而同样的中国货，价格只要1.20欧元，差距明显。

对鱼的需求超出当地供应能力 -

有业内人士提出，应禁止从中国进口的鱼。但肯尼亚当局所给出的回答首先是本地出产的鱼在数量上供不应求。以2019年为例，内罗毕曾预计，全年对鱼和海产的需求为50万吨，但肯尼亚市场上当年只有不到15万吨。

中国进口的冻鱼符合市场逻辑 -

在市中心的鱼市场，商人西蒙（Simon)接受采访说，来自中国的冰冻鱼在市场上极具竞争力。价格低但品质差一些。在基苏木（Kisumu），当地居民都同意这样一种说法：当地的鲜鱼味道要比自亚洲进口的更好。尽管，中国鱼的销量在减少，但仍有顾客。自中国进口的鱼满足了一种市场需求。由于价格差距极大，有钱人吃本地鱼，经济状况差的吃中国进口的鱼。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

肯尼亚渔民调整传统作业方式 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后指出，对问题的答案是，习惯于用小船网鱼的肯尼亚渔民着手在维多利亚湖从事水产养殖，尝试以提高产量来应对中国进口鱼的竞争。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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