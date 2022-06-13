中国今报143本土例 北京疫情又来势汹汹 清零遇考验

中国/新冠病毒疫情

中国官方今天通报新增新冠病毒本土病例143例，其中也包含确诊与无症状感染。昨天中国报新增最多本土病例之地在北京，当地官员坦言，北京这波疫情来势汹汹。稍早的报道称，中国疫情出现复燃迹象，上海北京都拉疫情警报。

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据中央社今天引述中国国家卫生健康委员会官网上午公布，12日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例89例。当中，本土病例69例，以北京29例最多，接着是内蒙古27例、上海11例；境外移入则有20例。

当天通报无症状感染者131例，其中境外移入57例，本土病例74例。单日新增本土无症状感染者以上海26例最多，北京则有22例、内蒙古13例。

北京昨天新增染疫数为51例，是全中国最多，病例都与爆发疫情的朝阳区天堂超市酒吧相关。官方坦言，这起从酒吧开始的聚集性疫情来势凶猛、防控难度大，现今要一手抓流调溯源，一手抓风险管控。

为此，朝阳区从今天开始将连续展开3天的核酸筛查，该区还划定了多个封控、管控区。截至目前，该区新增密接2457人，次密接703人。

其他区如丰台区则针对重点行业所涉及的快递、冷链、装修装卸等从业人员，按照风险等级开展不同频率的核酸筛查工作，针对涉及酒吧病例相关街镇和距离风险区较近的区域，展开连续三天的核酸筛查。

值得注意的是，这起涉及酒吧的疫情延伸出一起KTV感染，染疫地在门头沟。根据昨天北京官方通报，门头沟近期报告6例感染者，其中5人关联同一家KTV，4名顾客、1名KTV工作人员感染。

中央社说，上海共新增37例，当日社会面发现的感染有5例。由于此前美容美发出现染疫，当地现加强服务业行业的防控要求，发布了关于餐饮、美容美发、家政等居民生活服务业复商复市疫情防控指引。