中国放贷万亿 掀基建开工热潮

中国/经济

为救经济，中国掀起新一轮重大基础建设开工热潮，金额达人民币数千亿元，各地并为此加速发债。分析表示，在消费疲弱及外需回落下，基建成稳增长稳投资的着力点。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述上海证券报13日消息，随着中国政府一系列稳投资政策举措密集出台，多地正掀起新一轮重大基建开工热潮。光是云南、贵州、四川等地集中开工的一批重大项目，总投资规模达人民币数千亿元，项目主要涵盖民生补短板、基础设施和城市更新、产业升级等领域。

消息说，如河北石家庄5月23日举行第2季重点项目集中开工活动，涉及574个重点项目，总投资人民币834.3亿元；6月6日上海临港新片区（南汇新城）第2季重大项目集中开工，共涉及11个项目，总投资额约人民币118.7亿元；山东青岛积体电路产业园在6月9日有10个重点项目集中开工，总投资人民币201亿元。

据上海证券报不完全统计，截至5月底，全国重大项目当年计划投资超过人民币12.5兆元；20多个省份当年计划投资约10兆元，年增10.1%。

报导指出，最近中国政府在多次重要会议都强调全面加强基础设施建设，5月底中国国务院要求加快论证成熟的水利工程项目、交通基础设施投资及城市地下综合管廊的建设，以稳定和扩大民间投资。

该报表示，作为基建重要资金来源，中国政府也加速发行专项债。据不完全统计，截至6月10日全国新增专项债发行达2.1兆元，占全年新增专项债务限额的58.6%。根据中国政府安排，要加快今年已下达的3.45兆元专项债券发行使用进度，在6月底前基本完成发行，8月底前基本使用完。这意味余约1.3兆元新增专项债将基本在6月完成发行，创近年来单月发债规模新高。

中央社引据中国首席经济学家论坛理事王军表示，在消费疲弱、外需回落的背景下，目前稳增长稳投资的着力点无疑是基建，而适度超前展开基建，尤其是推动“十四五”规划重大工程建设项目尽快开工，并形成实质工作量，至关重要。