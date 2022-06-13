人权观察：不知巴切莱特决定不寻求连任的背后考量

巴切莱特不求连任？

联合国人权事务高级专员米歇尔・巴切莱特（Michelle Bachelet）13日在向联合国作年度报告时证实，她将不会寻求连任高级专员。她的任期将在8月底结束。她并表示，在近期访华行程后，“我的办公室对新疆人权情势的评估已有所更新。该报告发表前将交由该国政府就相关事实提出意见。”

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人权观察执行长肯尼思・罗斯（Kenneth Roth）对此作下列发言：

“我不知道米歇尔・巴切莱特决定不寻求连任的背后考量，但这不该影响她完成其第一任期职务的责任，包括尽速发表她搁置已久的关于中国政府对新疆维吾尔穆斯林犯下危害人类罪的报告。她说她将在该报告发表前听取中国政府的意见；重要的是她可别让这个过程拖过她的任期，交给她的继任者来处理。

她今天的发言提到关于新疆的‘关切’，却缺少对如此大规模迫害应有的谴责。她还继续推销与北京开展‘对话’，殊不知习近平会很乐意奉陪到底，因为光靠它无法产生能促使他减缓镇压的压力。

再一次，这位高级专员让大家瞭解到，重要的是联合国秘书长古特雷斯任命的继任者愿意为促进人权动用高专办事处的最重要工具：敢于抗议哪怕是最强大的人权侵犯者的意志。”