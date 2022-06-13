从唐山女到江苏女：女性安全话题中国今次至少28亿次浏览关注

中国/唐山围殴女子案

一段记录几名女性在一家餐馆遭到残忍暴力袭击的视频在中国社交媒体引发惊恐反应，这是在中国女性问题日益受关注的最新迹象。截至上周六晚间，原始视频浏览量接近6,500万次，这还不包括其他人的转贴。关于该事件的一个标签有近28亿次浏览量，意味着数以百万计用户经常查看此事的最新信息，截至上周五有200万条评论。

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唐山烧烤店女子遇袭，女性安全话题引发热议。据华尔街日报署名Liyan Qi今天报道称，一段记录几名女性在一家餐馆遭到男子围殴暴打的视频引发强烈的愤怒。中国女性纷纷表达担忧：自己也可能成为受害者。

在微博平台上发布的视频显示，一群男子在唐山的一家餐馆殴打几名女性。该段视频看上去是截自监控摄像头。唐山是一个拥有约700万人口的城市，位于河北省，距离北京约180公里。

这一视频显示，在上周五凌晨2点40分，餐厅内一名身穿深色连帽衫的男子走到一张有三名女性的桌子前，将手放在其中一名女性的背上。这名身穿白色T恤的女子试图推开他，并大喊“你有病吧”，随后该男子打了她一巴掌。视频显示，随后发生了一场混乱争执，这名女性的朋友试图帮助她挡开该男子，一群男子冲进了餐厅。视频显示，一些人拽着穿白色T恤的女子的头发往外拖，而另一些人则开始殴打她的两名朋友。

同一微博用户在另一篇帖子中发布的餐厅外录到的视频显示，穿白色T恤的女子被拖到人行道上，那里摆放的餐桌也坐有食客。穿连帽衫的男子反复用脚踩女子的头。视频显示，另一名女性试图推开该男子，结果被推搡倒在该餐厅的台阶上，后脑勺着地。

在视频中可以听到一名女性反复喊着：她受伤了！然后就听见一个男子喊“打死她”。这段视频显示，倒在台阶上的女子离开了视频拍摄视线。那名身穿白色T恤的女子本来躺在人行道上一动不动，此时颤颤巍巍地站了起来。

据该报道，总部在广东省的《南方周末》发表了一名自称是现场目击者的女子的讲述，她在看到穿白色T恤女子浑身是血后报了警。这名女性目击者最初在社交媒体上发布消息描述了这起暴力打人事件。

涉事餐馆名为老汉城烧烤，据当地媒体报道，这家烧烤店上周六已关门停业。记者致电该店，但无人接听。这家烧烤店店主在接受一家网络媒体采访时称，她当时曾试图拉架，并让其他人报警。

华尔街日报说，餐馆内部和门口的监控录像记录了此次事件，监控视频总共不到五分钟。微博的信息显示，该视频是由一个IP地址在河北的用户于上周五凌晨3:30发布的。微博近期开始公开显示内容发布者的位置信息。关于这段监控录像是如何取得的，该微博账户的用户未回复置评请求。截至上周六晚间，原始视频浏览量接近6,500万次，这还不包括其他人的转贴。关于该事件的一个标签有近28亿次浏览量，意味着数以百万计用户经常查看此事的最新信息，截至上周五有200万条评论。

上周六，唐山警方表示，已抓获九名犯罪嫌疑人，两名受伤女子正在医院接受治疗，伤情稳定，无生命危险。河北省廊坊市警方上周六晚间的一份声明称，根据河北省公安厅指定管辖，该案由廊坊市公安局广阳分局侦查办理。这样的举措可能意味着公安机关将一起案件作为特别敏感或重要的案件进行处理。

今年早些时候，中国东部省份江苏省一名女子脖子上拴铁链、被锁在破屋里的视频在社交媒体上引发了极大关注。有人猜测这名有八个孩子的妇女是被拐卖来的，即所谓的买来的媳妇，当地政府最初反驳了这种说法。有关部门后来证实该女子是被拐卖结婚的，并逮捕了她的丈夫。

华尔街日报称，社交媒体上的许多评论者将唐山烧烤店打人事件与被锁妇女案联系起来。随着社交媒体上的愤怒情绪像滚雪球一样愈演愈烈，被锁妇女案件转由更高级别机关处理。在微博上拥有310万粉丝的中国东北律师迟夙生在评论唐山烧烤店事件时写道：“没有监控录像和互联网此案会是什么样？”

该报道引述人权观察(Human Rights Watch)中国部高级研究员王亚秋说，唐山烧烤店事件中女性的遭遇和公众对此事的强烈反应提醒人们，中国女性常常成为家庭和公共场所暴力行为的受害者。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%94%90%E5%B1%B1%E7%83%A7%E7%83%A4%E5%BA%97%E5%A5%B3%E5%AD%90%E9%81%87%E8%A2%AD-%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%AF%9D%E9%A2%98%E5%BC%95%E5%8F%91%E7%83%AD%E8%AE%AE-11655099407