北京酒吧疫情持续 海淀278家娱乐场所停业

北京关闭娱乐场所

北京市涉及天堂超市酒吧聚集性疫情已累计有228个病例，疫情仍处于蔓延阶段。受此影响，海淀区现有歌舞娱乐、网吧、演出、密室逃脱等278家场所已全部暂停营业。

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央视新闻app（应用程式）报导，13日的北京市防疫记者会通报，13日凌晨0时至下午3时，新增本土新冠病例45例，其中自社会面筛查出1例。

这一波疫情从4月22日至6月13日下午3时，北京市累计报告2059例病例。

导致近日疫情反弹的是6月9日开始、涉及天堂超市酒吧聚集性疫情，至13日下午3时累计报告228例感染者。其中，天堂超市酒吧到访人员180例，酒吧工作人员4例，到访人员的续发关联人员44例。228例感染者涉及14个区和经济开发区。

针对9日以来涉天堂超市酒吧疫情，海淀区已陆续划定封控区13个、管控区1个。海淀区现有歌舞娱乐、网吧、演出、游艺、剧本杀、密室逃脱等场所278家，已全部暂停营业。

会上通报，涉及天堂超市酒吧聚集性疫情处于蔓延阶段，续发病例涉及多个公共场所，呈现点多面广的特点，疫情仍存在传播扩散风险。

北京市政府发言人徐和建说，当局对酒吧等地下场所开展大排查，对防控措施落实不到位、地下密闭通风不良的场所暂停开放。